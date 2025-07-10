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丹娜絲颱風農損狂飆21億 7縣市啟動現金救助及低利貸款

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創中南部縣市，根據行政院統計，全台停電戶數逾92萬戶，截至今日整體農損更上看21億元，災害防救辦公室10日公布12項災害救助事項；此外，農業部已公告南投縣、嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，政院稱，將秉持從優、從寬、從速原則幫助受災民眾度過難關。

災防辦今赴行政院會報告「丹娜絲颱風應變處置與復原情形」，截至7月9日12時，丹娜絲颱風總計2人死亡、708人受傷；積淹水災情，共計210件皆已退水，主要集中於台南市、高雄市及台中市等縣市；停水戶數7萬3487戶，皆已復水；停電戶數逾92萬戶，已復電逾84萬戶，復電率約9成；電信市話中斷1萬2258戶，尚待修復994戶；基地台受損1360座，待修復373座。

農林漁牧業產物及設施總損失部分，截至10日，損失金額上看21億，其中以嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣較為嚴重，主要受損農作物為文旦柚及香蕉；交通設施部分，包含公路、鐵路及機場與港區受損，經積極搶修皆已修復完畢，離島地區海空疏運方面，交通部已攜手國防部疏運滯留旅客。

為協助受災民眾迅速復原，各部會盤點12項災害救助事項，包括災害慰問金，死亡或失蹤每人發給80萬元，含中央慰問20萬元、地方救助20萬元、賑災基金會賑助40萬元，重傷25萬元，含中央慰問5萬元、地方救助10萬元、賑災基金會賑助10萬元；賑災基金會淹水救助、安遷救助、租屋賑助三擇一。

針對農業天然災害救助與紓困，被公告救助地區的翌日起10個工作日內受理農民申請「現金救助」及「低利貸款」，現金救助部分，申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目的救助額度予以救助，短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但以產季認定的長期作品項於同產季，救助以一次為限。

同時也提供「天災貸款」，限期內向當地公所申請核發受災證明書，並於該證明書核發的翌日起15日內，檢附該證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款經辦機構提出申請。

針對居住面向，住戶淹水救助每戶最高2萬元，並提供住宅修繕貸款利息補貼，並依租賃房屋所在地每戶提供每月2000元至8000元租金補貼，若災民屬社會弱勢身分，可再加碼1.2倍；就業方案，提供勞工保費減免給付、天災臨工、職業訓練、創業貸款，並提供「企業小頭家貸款」 「中小企業災害復舊貸款」 優惠方案。

同時給予原住民災害救助、臨時工作、重建工作、融資方案，國有土地使用人紓困方案，包括租金減免、協助重建、暫緩催繳，受災民眾就醫得以例外就醫等各項便民服務。

此外，災防辦提到，農業部已公告南投縣、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣為辦理「丹娜絲颱風」農業天然災害現金救助及低利貸款地區，並將持續依勘災情形，主動公告其他地區之天然災害救助品項颱風災害救(協)助事項」專案，以從優、從寬、從速原則幫助受災民眾度過難關，儘速恢復正常生活。

丹娜絲颱風 停電 淹水 災損 賑災基金會

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