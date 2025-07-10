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朱立倫讓步「千億撥補台電」藍營炸鍋？李彥秀揭實情

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委李彥秀上午在東湖拜票受訪。記者楊正海／攝影
國民黨立委李彥秀上午在東湖拜票受訪。記者楊正海／攝影

昨天傳出國民黨主席將不再阻擋國土韌性與撥補台電1千億元，全案仍待黨內討論後拍板定案，但不少藍委不滿擋台電預算擋了那麼久，卻在此時棄械投降。對此，國民黨立委李彥秀上午在東湖拜票受訪指出，朱立倫主席昨天並沒有特別談到1千億要不要撥補。

她說，1千億要不要撥補，最大問題還是企業界在關稅衝擊下，還有這次台幣升值，如果再漲電價，相信對企業界當然有一定壓力，國民黨團和民眾黨團對於要不要撥補這件，最後一定會有一致討論，這件事情確實兩難的決定，但會有一致決定。

李彥秀表示，最大問題是去年台電虧損達到411億，從2022年到現在為止，總共撥補4500多億，台電不能只要錢，而不去思考整個體質改善，今天台電虧損最大問題，還是在過去8、9年長期民進黨反核政策，把反核當作神主牌，全世界潮流現在都在核能安全之下，開始使用核能，台電不能只要錢，不去思考體質改善。

李彥秀指出，人民對於台電不斷撥補，其實非常厭惡，因9月分才開電價審議委員會，要不要漲價是10月，對於大罷免跟台電要不要漲價，這是完全沒有關係的議題。

但她說，台電要不要撥補，確實是兩難議題，目前企業界面臨關稅、台幣升值，若電價再漲，有一定衝擊，最大根源問題還是在民進黨錯誤的能源政策，造成今天台電已經撥補4500多億，難道台電還要不斷撥補下去，不去思考台電應該做體質改善。

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