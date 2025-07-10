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傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

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傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影
國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤。記者潘俊宏／攝影

立法院明天將闖關「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」。國民黨主席朱立倫昨在中常會喊話各退一步，傳出國民黨同意放行台電千億撥補，引發黨內反彈。國民黨國政基金會副執行長凌濤今天重申，明天是討論特別條例，不是特別預算，台電的千億撥補「我們寸土不讓」。

國民黨立院黨團明天力拚特別條例草案闖關，除了納入普發現金外，傳出將不再阻擋國土韌性與撥補台電一千億元，不過全案仍待黨內討論後拍板定案。

凌濤今在國民黨記者會後受訪表示，因應關稅戰，國民黨站在所有中小企業和民眾的立場，希望過程中有足夠的籌碼應對挑戰。明天院會要討論的是特別條例，不會處理到特別預算，國民黨希望涵蓋社會、經濟、國防都放在一起討論，不會討論實質預算的份額。

至於國民黨是否放行台電千億元撥補，凌濤重申「目前不會討論到台電撥補預算，我們一定是寸步不讓」，不會有任何一毛錢在這過程中給台電撥補。希望賴政府考慮到關稅衝擊與全球各國家普發現金的狀況，不要再擋國民黨一直以來堅持的普發現金。

凌濤 台電 國民黨 朱立倫 關稅戰

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