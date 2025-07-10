林俊憲：南部災情慘重 將起草「災後重建特別條例」

@@@丹娜絲颱風@@@侵襲南台灣，災情慘重。民進黨立委林俊憲表示，他已經開始起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，呼籲在野黨立委，屆時盼能暫時放下政治歧見，不要阻擋。

林俊憲指出，這幾天收集各地災民的意見想法，大家現在擔心的除了短期物資、電力需求外，也已經在煩惱家園重建的經費著落。這次颱風對台南、嘉義各地造成的傷害遠超以往，受損房屋和各種基礎設施數以萬計，尤其許多災區是傳統鄉村，房屋老舊，有的村落甚至找不到完好無損的房屋，現在颱風季才剛開始，重建必須以最高效率進行。

林俊憲說，目前已開始起草「丹娜絲颱風災後重建特別條例草案」，參考當年八八風災模式，以中央的力量提供法源、財源、組織人力，統籌整個南部的重建計劃，讓災民不必再為重建家園的經費苦惱。

林俊憲表示，會以最快速度起草、連署完成送入程序委員會，並喊話雖然現在執政黨並未掌握國會多數，但請求在野黨立委，屆時法案送入審查時，能暫時放下政治歧見，不要阻擋，在天災面前，大家必須團結一心。