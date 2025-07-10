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朱立倫拚普發現金喊話朝野各退一步 賴瑞隆：要再商量

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

立法院正在審議4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫昨天提出朝野應各退一步想法。民進黨立委賴瑞隆今天表示，關於國民黨讓步內容，朝野要再商量，呼籲國民黨先支持執政黨提出的方案，讓撥補台電、穩民生、顧國防先在明天優先通過，不要和普發現金綁在一起處理。

朱立倫表示，國民黨只要求普發現金每人一萬元，把強化經濟預算增加2300億元，針對國防與社會補助國民黨支持。

賴瑞隆表示，民進黨執政黨提出4100億元特別預算條例包括因應關稅之後產生的影響、1000億元撥補台電、1500億元國防相關預算等，讓他支持國家長遠發展三方面是正確的。

賴瑞隆指出，朱立倫現在做了讓步，應該是了解到民進黨所提版本有其重要性，但是如果再增加2300億元用來普發現金，要面臨舉債，財政盈餘不夠，朝野要再商量；執政黨提出台電、國防、經濟，這三點有急迫性，希望優先納入，普發現金一萬元是出於國民黨想要救大罷免的政治目的，不是正辦。

賴瑞隆說，風災發生後現在南部停電，台電還再搶修，希望盡快供電，整體氛圍讓國民黨承受壓力，這個時候繼續和台電作對，國民黨可能會增加罷免壓力，希望國民黨不要每次都做錯判斷，等人民反彈才要改，應以民心為思考，若未來再以罷免為出發點思考，還是會被看破。

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