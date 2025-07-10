台灣團結法案眾院闖關 參議員接棒提案捍衛台灣尊嚴

美眾院已通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議未處理台灣在聯合國的代表權問題。參議員今天提對案反對未經台灣人民同意就改變台灣地位的倡議，將確保美方代表堅決反擊虛假言論，捍衛台灣尊嚴及自決權。

聯邦眾議院5月口頭無異議通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），明確指出聯合國大會第2758號決議並不妨礙美國運用自身的投票權、發言權及影響力，抵制針對台灣國際地位的魯莽打壓行動。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

由於美國法案必須經參、眾兩院通過文字一致的版本，再由總統簽署才走完立法程序。民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）及共和黨匡希恆（JohnCurtis）今天提出「台灣國際團結法案」的參院版本，鼓勵美國與盟友及夥伴合作，共同反對中國破壞台灣在全球的外交與夥伴關係。

法案指出，聯大第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案並擴大行政部門的報告內容，須涵蓋中國過去或當前破壞台灣於國際組織的成員或觀察員地位的行動，及削弱台灣與其他國家關係的資訊。

匡希恆透過聲明表示，多年來，北京持續致力孤立台灣，扭曲歷史。聯合國（UN）絕不能成為這種扭曲行徑的平台，必須堅持清晰的立場。他很榮幸與范霍倫合作推動這項法案，確保美方代表堅決、持續地反擊虛假言論，捍衛台灣的尊嚴和自決權。

曾在台灣傳教的匡希恆並於社群媒體分享與前國安顧問、美國駐聯合國大使提名人瓦爾茲（MikeWaltz）合影的照片，表示兩人都同意聯合國需要對美國納稅人負責，推進美國利益，並積極反制國際組織對台灣和以色列等盟友的不公平待遇。

范霍倫也說，台灣為全球事務提供重要觀點，卻遭中國阻止參與討論關鍵全球議題的國際論壇。這項跨黨派法案利用美國的影響力，對抗北京試圖使台灣在國際舞台上噤聲的行為，確保台灣在國際事務中發揮有力作用。