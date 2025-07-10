快訊

Switch 2台灣開賣啦！凌晨首賣會排隊人潮直擊 他這時間搶到頭香現貨

三星推「平價版摺疊機」Galaxy Z Flip7 FE！親民價格免3萬 規格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨擬不擋台電千億元撥補 藍委不滿

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇林銘翰鄭媁黃婉婷／台北報導

為因應美國對等關稅風暴，行政院推出特別條例因應，朝野仍意見分歧。國民黨主席朱立倫昨天對綠營喊話各退一步。

據了解，國民黨立院黨團擬在本周五力拚特別條例草案闖關，除了納入普發現金外，將不再阻擋國土韌性與撥補台電一千億元，不過全案仍待黨內討論後拍板定案。

政院人士表示，對於在野黨願意支持，表達感謝。

據了解，國民黨高層近日密集討論草案內容，有一方案為各退一步，支持政院原計畫的四一○○億元，另外再編列二三○○億元普發現金，等於共編列六四○○億元。此案昨天傳出後，藍營內部群組掀起討論。

不少藍營立委不滿擋台電預算擋了那麼久，卻在此時棄械投降，且下一次電價審議委員會九月開會，就算漲電價也是十月，也不影響七月廿六日大罷免投票。據了解，若以此版本闖關，藍營擬在立院三讀時提出附帶決議：既已撥補台電千億元，將要求台電三年內不得再漲電價。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

對於藍營動作，民進黨團人士指出，基本立場仍是反對普發現金，且若要提高特別條例預算規模，牽涉整體國家財政狀況，恐怕不如藍營所想的容易，黨團內部尚待進一步討論。

民眾黨團副總召張啓楷則說，此案仍需經過黨團內部會議討論。

法案討論過程中，國民黨團及民眾黨團皆主張應先納入「普發現金」協助民眾度過關稅難關，但藍營版本發給每位民眾現金一萬元，白營版本則為六千元。國民黨團上周五原要闖關特別條例，但因美國對台關稅政策結果尚未出爐，因而暫時喊卡。

朱立倫昨在中常會喊話，既然民進黨要將經濟、社會、國安特別預算「三合一」，不願單獨另設特別條例，大家就各退一步，國民黨只要求一項普發現金，把強化經濟預算從九百卅億元，增加為三千二百億元，這才是真正能刺激景氣和經濟的做法。

國民黨 民眾黨 民進黨 發現金

延伸閱讀

悼救人殉職2勇消…朱立倫：談警消退休保障 綠嘴臉就反對

各退一步！特別條例納普發現金 朱立倫喊話綠：國防、社會補助都支持

綠批藍白是刪農業預算元凶 白：移花接木

朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

相關新聞

柯建銘嗆藍委刑法100條伺候 黃國昌譏「民主進步」丟垃圾桶

大罷免第三階段投票倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言追究國民黨立委刑責，「刑法一百條會伺候你」。民眾黨主席黃國昌昨表示...

國民黨擬不擋台電千億元撥補 藍委不滿

為因應美國對等關稅風暴，行政院推出特別條例因應，朝野仍意見分歧。國民黨主席朱立倫昨天對綠營喊話各退一步。

遭陸列管制名單 台鏈：未從陸取得稀土影響有限

大陸官方昨宣布，將漢翔、台船、中科院等八家企業與機構實體列入出口管制管控名單；業界解讀，管制恐包括稀土等原物料，將衝擊台...

新聞眼／中共施壓更精準 政府做好準備沒？

兩岸敵意螺旋持續加深，中共昨日再對台灣出手，這次瞄準軍工領域，祭出軍民兩用物項出口管制，劍指賴政府軍備政策意圖明顯，同時...

陸將漢翔等8機構列出口管制 陸委會：經貿措施武器化無助兩岸和平

昨漢光軍演登場首日，大陸商務部突然公告，首度將漢翔航空、中山科學研究院等八家台灣實體列入陸方兩用物項出口管制管控名單。大...

政院籲在野支持台電撥補千億 憂舉債普發現金致通貨膨脹

國民黨立院黨團擬於11日力拚特別條例草案完成三讀，除了堅持加入2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，但是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。