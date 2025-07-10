國民黨擬不擋台電千億元撥補 藍委不滿

為因應美國對等關稅風暴，行政院推出特別條例因應，朝野仍意見分歧。國民黨主席朱立倫昨天對綠營喊話各退一步。

據了解，國民黨立院黨團擬在本周五力拚特別條例草案闖關，除了納入普發現金外，將不再阻擋國土韌性與撥補台電一千億元，不過全案仍待黨內討論後拍板定案。

政院人士表示，對於在野黨願意支持，表達感謝。

據了解，國民黨高層近日密集討論草案內容，有一方案為各退一步，支持政院原計畫的四一○○億元，另外再編列二三○○億元普發現金，等於共編列六四○○億元。此案昨天傳出後，藍營內部群組掀起討論。

不少藍營立委不滿擋台電預算擋了那麼久，卻在此時棄械投降，且下一次電價審議委員會九月開會，就算漲電價也是十月，也不影響七月廿六日大罷免投票。據了解，若以此版本闖關，藍營擬在立院三讀時提出附帶決議：既已撥補台電千億元，將要求台電三年內不得再漲電價。

國民黨文傳會主委林寬裕表示，朱立倫原意只有強調普發現金，因為振興經濟這件事很重要，其他的部分不會擋，都尊重黨團自主。

對於藍營動作，民進黨團人士指出，基本立場仍是反對普發現金，且若要提高特別條例預算規模，牽涉整體國家財政狀況，恐怕不如藍營所想的容易，黨團內部尚待進一步討論。

民眾黨團副總召張啓楷則說，此案仍需經過黨團內部會議討論。

法案討論過程中，國民黨團及民眾黨團皆主張應先納入「普發現金」協助民眾度過關稅難關，但藍營版本發給每位民眾現金一萬元，白營版本則為六千元。國民黨團上周五原要闖關特別條例，但因美國對台關稅政策結果尚未出爐，因而暫時喊卡。

朱立倫昨在中常會喊話，既然民進黨要將經濟、社會、國安特別預算「三合一」，不願單獨另設特別條例，大家就各退一步，國民黨只要求一項普發現金，把強化經濟預算從九百卅億元，增加為三千二百億元，這才是真正能刺激景氣和經濟的做法。