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新聞眼／中共施壓更精準 政府做好準備沒？

聯合報／ 本報記者廖士鋒

兩岸敵意螺旋持續加深，中共昨日再對台灣出手，這次瞄準軍工領域，祭出軍民兩用物項出口管制，劍指賴政府軍備政策意圖明顯，同時也是對台灣針對中芯、華為實施晶片管制的反制，試圖破除「非紅供應鏈」的可能性。就此論，中共對台施壓手段出現「精準化」趨勢。

兩岸僵局未解，二○一九年以來，中共已多次針對台灣農漁產品、石化工業、陸客自由行等，相繼祭出禁令，前年底宣布對台「貿易壁壘」調查結果後，去年起數次公告部分ＥＣＦＡ關稅減讓項目終止，也對卅四項農產品取消免關稅，廿年前「連胡會」後的經貿交流成果幾乎打回原點。

從時間上來看，中共這次出手適逢漢光四十一號演習首日及賴總統「團結十講」期間，同時是陸委會多次封殺兩岸交流案件，以及國內「大罷免」政潮洶湧之際。北京不會不清楚對台施壓的「兩面性」，即可能被綠營拿來炒作甚至成為「大罷免」的柴火，仍透過這次舉措及日前再啟Ｍ五○三航線之銜接航線，向賴政府發出警告。

今年四月，美國總統川普掀起「解放日」關稅戰後，陸方強硬祭出反制措施，其中就包含兩用物項出口管制名單，特別嚴格管控稀土出口。經由雙方在日內瓦、倫敦兩度磋商後，美國重啟出口發動機等設備給大陸，大陸也讓部分稀土出口至美國，同時暫緩制裁部分美國實體。顯示陸方的出口管制並非是「紙老虎」。

我方政府早已緊跟美國，對大陸實施多項出口禁令，近期並以「防止武器擴散及其他國安考量」，將華為、中芯等數十家大陸實體納入「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」。但除此之外，台灣手中還有多少牌？如若兩岸制裁戰愈演愈烈，恐將衝擊社會更多層面，政府真的已做好準備？

賴政府 軍工 陸委會

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