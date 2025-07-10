遭陸列管制名單 台鏈：未從陸取得稀土影響有限

大陸官方昨宣布，將漢翔、台船、中科院等八家企業與機構實體列入出口管制管控名單；業界解讀，管制恐包括稀土等原物料，將衝擊台鏈業者營運。相關台鏈指出，未直接從大陸取得稀土，影響有限。

漢翔指出，對軍用業務無影響，但對民用業務確有影響。國防部表示，中科院研製的武器系統，早已禁用大陸製品。台船則表示，潛艦、海巡署船舶供應鏈主要是歐美。

但長年研究美中科技戰專家說，這是一項重要警訊，不能等閒視之，必須加快和有稀土精煉技術國家如歐洲、日本等結盟，否則對未來發展無人機和人形機器人，甚至先進製程半導體產業，影響深遠。