普發現金2,300億元 政府恐須舉債支應

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導

國民黨擬放行撥補台電1,000億元預算，但追加2,300億元普發現金支出，政院人士昨（9）日表示，立院已刪減中央政府總預算2,076億元，新版財劃法更要求明年度中央須釋出3,753億元給地方，若加入普發現金2,300億元支出，恐將舉債才有辦法支應。

政院人士擔憂，此舉不僅加深國家財政負擔，大量舉債更可能造成通貨膨脹，呼籲立法院審慎評估。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，整體預算規模擴大至6,400億元，擔憂恐須舉債，國民黨應解釋財源，且總支出規模龐大，立院應先與行政院兩院會談。

吳思瑤表示，依《預算法》、《財政紀律法》的規定，立法院不能增加預算支出，若要做出相關提案，須先跟行政院磋商。另因普發現金追加2,300億元預算，國民黨須解釋清楚「財源」是否需要「舉債」？否則行政院版4,100億元預算，幾乎已將歲計賸餘用盡，沒有多餘財源能用在普發現金。

吳思瑤提到，國民黨版普發現金1萬元，但民眾黨版普發現金是6,000元，無從得知國民黨是否也已經跟民眾黨完成整合，這部分請國民黨也要解釋清楚。

吳思瑤 國民黨 普發現金

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