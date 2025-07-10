撥補台電千億 藍營擬放行 追加2,300億預算普發現金 綠營有異見

因應美國對等關稅衝擊，行政院提出特別條例，編列4,100億元預算，包含撥補台電1,000億元。國民黨中央昨（9）日與立院黨團討論後決定，明日力拚特別條例三讀，不再阻擋台電撥補，但要求追加普發現金預算2,300億元，合計規模達6,400億元。

行政院版《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，共匡列4,100億元預算，在野黨先前對於其中的1,500億元國土安全韌性預算、1,000億元撥補台電，皆抱持疑慮，在野黨另主張普發現金。

原本特別條例上周就要三讀，在野黨擬透過表決通過普發現金，但後來因為美國對台對等關稅稅率尚未明朗，意外暫緩闖關。後續國民黨中央與黨團密集討論草案內容，達成初步共識。

據了解，國民黨初步共識是，支持行政院原編列的4,100億元，也就是不再阻擋國土韌性1,500億元、台電1,000億元撥補，但另外編列2,300億元普發現金（即每人普發1萬元），合計編列6,400億元預算。國民黨團也預計將於立院三讀時附帶決議，要求台電三年內不得再漲電價。

藍營人士昨日受訪表示，這是本周黨中央跟黨團緊密協商後，大家妥協出來的版本。多位國民黨立委認同，確實難以解釋為何不給台電1,000億元撥補，因此決定放行；國土韌性預算1,500億元也放行，是因為不想被扣上親共的紅帽子。

藍營人士提到，國民黨方面最終決議完整通過院版4,100億元特別條例，普發現金再追加2,300億元來執行，已有所妥協。因此等特別條例三讀通過後，多了普發現金2,300億元預算部分，希望政府考量多數民意期盼普發現金，「每人1萬元，有些家庭人口數較多，真的不無小補，也是及時雨」，希望這部分也能被執行。

民眾黨昨日則表示，尊重國民黨決策模式，但民眾黨團立場沒有改變，會支持自己的版本。

此次特別條例是因應美國關稅衝擊，在野黨都主張普發現金，只是藍、白主張發放金額不同，因立法院朝小野大，普發現金可望三讀；然而執政黨基於財政紀律等因素強烈反對，若三讀通過，政院是否會再提覆議，也將是關注焦點。



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