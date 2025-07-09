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政院籲在野支持台電撥補千億 憂舉債普發現金致通貨膨脹

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出特別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧。示意圖 記者侯永全／攝影
因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出特別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧。示意圖 記者侯永全／攝影

國民黨立院黨團擬於11日力拚特別條例草案完成三讀，除了堅持加入2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，但是否支持撥補台電千億仍待討論。行政院說，撥補千億是為健全台電財務，也是產業期盼，期盼立法院能支持，但舉債普發現金將加深國家財政負擔，更可能造成通貨膨脹，應審慎評估。

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出特別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧。本報掌握，國民黨團將在11日力拚草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，預算規模將達到6400億元；不過，關於放行台電千億與否，藍營內部仍待黨團討論。

針對在野黨擬全面支持強化韌性條例，政院人士指出，目前規劃包括強化國土安全韌性1500億、強化經濟韌性930億及擴大社會支持1670億等面向，政院對於在野黨願意予以支持表達感謝。  政院人士指出，其中撥補台電1000億部分，由於台電配合政府政策緩漲民生及產業電價而造成4200億的累計虧損，本次特別條例規劃撥補是為強化並健全台電的財務體質，也是賴清德總統及行政院長卓榮泰進行20餘場產業座談後所蒐集到第一線產業界的期盼，希望能夠透過維持穩定的電價，來因應可能面臨的關稅政策。

該人士提到，本次丹娜絲颱風肆虐期間，台電員工也不分晝夜、不辭辛勞，即使在風雨當中也積極趕工，盡力讓受影響的民眾能夠早日恢復正常生活，政院對於台電基層員工再次表達感謝與敬意，並且期盼立法院能夠支持特別條例對台電撥補的規劃。

另針對在野黨擬於特別條例再增加2300億元用以普發現金，政院人士表示，政院所提的特別條例，是以中央政府累計歲計賸餘4100億額度規劃，但立法院已刪減今年度中央政府總預算2076億元，新版財劃法更要求明年度中央必需釋出3753億元給地方政府，未來如果再加入普發現金2300億支出，恐將舉債才有辦法支應，不僅加深國家財政負擔，大量舉債更可能造成通貨膨脹，呼籲立法院審慎評估。

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