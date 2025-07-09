林佳龍率企業團訪巴拉圭慶建交68年 將晉見總統

外交部長林佳龍今天率企業代表團訪問巴拉圭，將晉見巴國總統潘尼亞，並主持台巴建交68週年紀念酒會，並視察台巴智慧科技園區、電動巴士先導計畫，實地瞭解榮邦計畫成果。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍今天率領企業代表團一行前往巴拉圭訪問，期間將晉見巴國總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）、會晤外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）等政要，並與拉米雷斯共同主持「慶祝台灣-巴拉圭建交68週年紀念酒會」，彰顯兩國邦誼敦厚篤實。

外交部表示，林佳龍上任以來，積極推動「總合外交」讓台灣與世界結合，以民主價值深化國際連結（價值外交），以雙邊、多邊合作強化區域和平安全（同盟外交）及打造台灣成為「經濟日不落國」（經貿外交），並在總合外交架構下推動「榮邦計畫」，透過輸出台灣優勢產業與領域的成功經驗，使友邦能夠繁榮共好。

外交部說明，為實地瞭解榮邦計畫成果，林佳龍此行將視察「台巴智慧科技園區」、「台灣—巴拉圭科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」執行情形，並研議在既有合作基礎上，導入台灣科技優勢帶動巴國科技產業發展，將台灣「價值外交」推升至「加值外交」，向全球展現「Taiwan can help, and Paraguay can lead」的合作成果。

外交部提及，此外，為與巴國共同擴大產業合作，並將「台巴智慧科技園區」建設為台灣數位應用服務示範場域，林佳龍此行率領台灣與巴國具合作潛力的產業如半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等企業代表參團訪巴，以促進台商全球產業布局，並強化台灣與巴國的經貿交流與供應鏈連結，深化台巴兩國在經貿領域的互利互惠夥伴關係。