快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

林佳龍率企業團訪巴拉圭慶建交68年 將晉見總統

中央社／ 台北9日電

外交部林佳龍今天率企業代表團訪問巴拉圭，將晉見巴國總統潘尼亞，並主持台巴建交68週年紀念酒會，並視察台巴智慧科技園區、電動巴士先導計畫，實地瞭解榮邦計畫成果。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍今天率領企業代表團一行前往巴拉圭訪問，期間將晉見巴國總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）、會晤外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）等政要，並與拉米雷斯共同主持「慶祝台灣-巴拉圭建交68週年紀念酒會」，彰顯兩國邦誼敦厚篤實。

外交部表示，林佳龍上任以來，積極推動「總合外交」讓台灣與世界結合，以民主價值深化國際連結（價值外交），以雙邊、多邊合作強化區域和平安全（同盟外交）及打造台灣成為「經濟日不落國」（經貿外交），並在總合外交架構下推動「榮邦計畫」，透過輸出台灣優勢產業與領域的成功經驗，使友邦能夠繁榮共好。

外交部說明，為實地瞭解榮邦計畫成果，林佳龍此行將視察「台巴智慧科技園區」、「台灣—巴拉圭科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」執行情形，並研議在既有合作基礎上，導入台灣科技優勢帶動巴國科技產業發展，將台灣「價值外交」推升至「加值外交」，向全球展現「Taiwan can help, and Paraguay can lead」的合作成果。

外交部提及，此外，為與巴國共同擴大產業合作，並將「台巴智慧科技園區」建設為台灣數位應用服務示範場域，林佳龍此行率領台灣與巴國具合作潛力的產業如半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等企業代表參團訪巴，以促進台商全球產業布局，並強化台灣與巴國的經貿交流與供應鏈連結，深化台巴兩國在經貿領域的互利互惠夥伴關係。

外交部 巴拉圭 林佳龍

延伸閱讀

外交部立場移往「台地位未定論」？學者：迫中共反獨危殆台海

林佳龍宴請海地外長 感謝長期堅定挺台參與國際組織

立陶宛議員：新屆期國會團首訪 挺台訊息明確

林佳龍：台灣總統直選確立兩岸對等存在 互不隸屬

相關新聞

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出關稅別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧，國民黨主席朱立倫今天...

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、...

藍拚特別條例三讀計6400億元 綠憂「舉債」呼籲先跟政院磋商

美國對等關稅陸續揭曉，台灣稅率尚未明朗。《聯合報》9日下午獨家報導，國民黨中央與立院黨團討論後決定，本周五（11日）力拚...

「十講」如「十絕陣？」從南鯤鯓牌樓被吹倒談到國運籤 謝龍介這麼說

丹娜絲颱風吹倒台南市北門區南鯤鯓代天府的牌樓，加上總統賴清德被認為是針對大罷免而來的「團結國家十講」，南鯤鯓今年的國運籤...

政府喊預算遭砍難救助農民 馬文君：將農損連結政治太冷血

丹娜絲颱風襲台災損引發各界關注，農業部長陳駿季指出因預算遭砍，恐難即時補助農民。國民黨立委馬文君批評，刪除比例僅0.2%...

救災預算增59億！民進黨卻喊沒錢 國民黨團轟為惡罷犧牲農民

颱風「丹娜絲」在南台灣造成災情，受災農民苦等中央政府災害補助，國民黨立法院黨團今日發布新聞稿，表示預算多59億元，結果民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。