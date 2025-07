林佳龍率企業團訪巴拉圭慶建交68年 將晉見總統

外交部長林佳龍今天率企業代表團訪問巴拉圭,將晉見巴國總統潘尼亞,並主持台巴建交68週年紀念酒會,並視察台巴智慧科技園區、電動巴士先導計畫,實地瞭解榮邦計畫成果。

外交部晚間發布新聞稿指出,外交部長林佳龍今天率領企業代表團一行前往巴拉圭訪問,期間將晉見巴國總統潘尼亞(Santiago Peña,另譯:貝尼亞)、會晤外交部長拉米雷斯(Rubén Ramírez)等政要,並與拉米雷斯共同主持「慶祝台灣-巴拉圭建交68週年紀念酒會」,彰顯兩國邦誼敦厚篤實。

外交部表示,林佳龍上任以來,積極推動「總合外交」讓台灣與世界結合,以民主價值深化國際連結(價值外交),以雙邊、多邊合作強化區域和平安全(同盟外交)及打造台灣成為「經濟日不落國」(經貿外交),並在總合外交架構下推動「榮邦計畫」,透過輸出台灣優勢產業與領域的成功經驗,使友邦能夠繁榮共好。

外交部說明,為實地瞭解榮邦計畫成果,林佳龍此行將視察「台巴智慧科技園區」、「台灣—巴拉圭科技大學」、「電動巴士先導計畫」及「醫療資訊管理效能提升計畫」執行情形,並研議在既有合作基礎上,導入台灣科技優勢帶動巴國科技產業發展,將台灣「價值外交」推升至「加值外交」,向全球展現「Taiwan can help, and Paraguay can lead」的合作成果。

外交部提及,此外,為與巴國共同擴大產業合作,並將「台巴智慧科技園區」建設為台灣數位應用服務示範場域,林佳龍此行率領台灣與巴國具合作潛力的產業如半導體、資通訊、智慧運輸、智慧農牧、建築營造以及高科技機能布料等企業代表參團訪巴,以促進台商全球產業布局,並強化台灣與巴國的經貿交流與供應鏈連結,深化台巴兩國在經貿領域的互利互惠夥伴關係。