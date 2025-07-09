藍拚特別條例三讀計6400億元 綠憂「舉債」呼籲先跟政院磋商

美國對等關稅陸續揭曉，台灣稅率尚未明朗。《聯合報》9日下午獨家報導，國民黨中央與立院黨團討論後決定，本周五（11日）力拚關稅條例草案三讀，不再阻擋國土韌性1,500億元、台電千億撥補，採另加普發現金2,300億元。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，追加普發現金預算的財源，請國民黨解釋是不是需要「舉債」；總規模支出龐大，立院應該先跟行政院做兩院會談。

據報導，國民黨立院黨團上周因美國對台關稅政策結果尚未出爐，因而暫緩闖關，後續黨中央與黨團密集討論草案內容，初步共識為支持政院原編列的4,100億元，不再阻擋國土韌性1,500億元與台電千億補助，另外編列2,300億普發現金，也就是共編列6,400億。國民黨團也將於立院三讀時附帶決議，要求台電三年內不得再漲電價。

藍營人士受訪表示，這是本周黨中央跟黨團緊密協商後，大家妥協出來的一個版本。多位藍委認同，確實難以解釋為何不給台電千億撥補，因此決定放行。國土韌性1,500億元也放行，是因為不想再被扣上親共的紅帽子。

藍營人士提到，國民黨方面最終決議完整通過院版4,100億元特別條例，普發現金再追加2,300億元來執行，已經有所妥協。因此等特別條例三讀通過後，多了普發現金2,300億元預算的部分，希望政府考量多數民意殷殷期盼普發現金，「每人一萬元，有些家庭人口數較多，真的不無小補，也是及時雨」，希望這部分也能被執行。

吳思瑤受訪時說明，依照《預算法》跟《財政紀律法》的規定，立法院不能夠增加預算支出，若要做出相關提案，必須先跟行政院進行磋商。另外，普發現金追加2,300億元，國民黨必須解釋清楚「財源」，是不是需要「舉債」？否則院版4,100億元幾乎已經將歲計賸餘用盡，沒有多餘的錢能用在普發現金。

吳思瑤提到，國民黨版普發現金一萬元，但民眾黨版普發現金是六千元，目前只看到國民黨中央和國民黨立院黨團達成初步協商，無從得知國民黨是否也已經跟民眾黨完成整合，這部分請國民黨也要解釋清楚。

吳思瑤強調，藍營希望本周五立法院院會三讀通過特別條例，但這是一筆總規模6,400億元、非常龐大的國家支出，應該事先經過充分討論。不管是政黨之間對談，或是黨團之間對談，甚至必須經由立院跟政院做兩院會談，「總支出很龐大，追加了2,300億元預算，絕對要好好充分談過」。這筆提案不應該單以表決來處理，必須先充分協商。

另外，國民黨附帶決議，要求台電三年內不得再漲電價。吳思瑤表示，院版規劃千億撥補台電，就是不希望電價上漲，因為電價會影響民生物價，但以「附帶決議」的方式強制規定不能漲電價，恐變相成為政治凌駕專業，應該尊重電價費率審議會的專業獨立機制來做判斷。不過仍肯定國民黨願意支持台電千億撥補，這也是執政黨的期待。