「十講」如「十絕陣？」從南鯤鯓牌樓被吹倒談到國運籤 謝龍介這麼說

丹娜絲颱風吹倒台南市北門區南鯤鯓代天府的牌樓，加上總統賴清德被認為是針對大罷免而來的「團結國家十講」，南鯤鯓今年的國運籤再成熱門議題。國民黨立委謝龍介在臉書上指「十講」與國運籤的「十絕陣」很像，他調侃說，沒事擺什麼「十絕陣」，「再往下走就是絕龍嶺了」，建議賴總統暫停團結十講。

南鯤鯓代天府今年抽出的國運籤詩，為第54籤，屬下下籤，籤詩寫「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」；籤詩註解為「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」、「聞仲西征十絕陣被破後逃」，屬於下下籤。

謝龍介指賴清德的國家團結十講，與南鯤鯓國運籤的「十絕陣」很像，他說，之前他就有發文表示，「沒事擺什麼十絕陣，才第三陣就被砲到『咪咪冒冒』（扭曲變形，慘不忍睹的意思），再往下走就是絕龍嶺了。」

他說，籤詩的「任他改求終不過」非常重要，「改求」與2025年台灣政壇的主旋律息息相關，就是「大罷免」。詩文裡的「改求終不過」，可以解讀為即使發起「大罷免」，最終罷免跟補選結果出爐後，國會席次即使有變動也不會太大，仍維持目前「三黨不過半」的情況。

謝龍介說，今年南鯤鯓國運籤的籤詩故事是「聞仲西征十絕陣被破後逃」，出自「封神演義」，而且目前台灣政壇符合故事裡「商周對立」的情況，他指詩文真的差到連廟方都說是下下籤，首詩的詩文自然是給執政者看的，故事也是提點執政者。所以，南鯤鯓國運籤的政體解釋就是神明在告訴執政黨局，「今年運勢很差，不要落入『十絕陣被破後逃』的情況」。

他解釋，籤詩就是「考前洩題」，你抽到下下籤但有好好準備、好好解題，一樣能考出好成績，例如蔡英文總統就是，她執政的每一年，南鯤鯓都抽出下下籤，但台灣在蔡總統執政的八年下，情況沒有惡劣到如今的朝野對立、兵凶戰危。也因為如此，他才會說，「再往下走就是絕龍嶺了」。

既然籤詩註解已經提示「十絕陣」，那為何賴總統還會提出「團結國家十講」？他指前幾講一如「封神演義」中的劇情「陣勢盡數被破」，後續的第四講也一樣有爭議。建議執政當局若想維持局面，就該規勸賴總統先暫停「團結十講」。

謝龍介也說，他之前就提到國運籤中的「聞太師」，是一位在政府位高權重的人物，賴總統不應將之放到前線作戰，避免犧牲忠臣。但沒想到，賴總統自己帶著「團結國家十講」走上最前線，等於是親自頂上了「聞太師」的位子指揮十絕陣。「我還是想再提醒一下，再往下走就是絕龍嶺了。」