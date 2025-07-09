政府喊預算遭砍難救助農民 馬文君：將農損連結政治太冷血

丹娜絲颱風襲台災損引發各界關注，農業部長陳駿季指出因預算遭砍，恐難即時補助農民。國民黨立委馬文君批評，刪除比例僅0.2%，且是因為農業部對超思弊案無積極作為才被朝野立委砍，農業部、罷團如此將天災與政治攻防連結也太冷血，眼中除了政治，還是政治。

馬文君指出，丹娜絲造成中南部地區嚴重災情，全台農損初估超過10億元，農作物以香蕉、文旦損失最嚴重，南投縣包括集集、竹山等鄉鎮都出現農損災情。

馬文君批評，農業部長陳駿季提及災損時，趁機喊窮，直指農業部編列今年度支付農業災損的「農業收入特別基金」被立法院刪除9000萬元，將影響救災，也對農民救助造成困難。實際上今年「農業收入特別基金」共編了372億元，被立法院刪除9000萬元，比例其實只有0.2%，還有371億元，預算仍比去年增加59億元，要說刪了0.2%就影響救災補助，未免太誇大。

馬文君還說，會刪除「農業特別收入基金」，是因為監察院就超思雞蛋進口弊案提出糾正後，農業部一直沒積極作為，朝野立委才刪除這9000萬元預算，但罷團卻馬上將颱風農損、藍白砍農業預算與大罷免連結在一起。政府及罷團如此將農損和政治攻防連結也太冷血，眼中除了政治，還是政治。