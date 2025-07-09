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救災預算增59億！民進黨卻喊沒錢 國民黨團轟為惡罷犧牲農民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
颱風「丹娜絲」在南台灣造成災情，受災農民苦等中央政府災害補助，國民黨立法院黨團今日發布新聞稿，表示預算多59億元，結果民進黨政府卻說没錢救災，七月半没到，民進黨就開始鬼話連篇。「大惡罷大造謠2.0」啟動。圖／國民黨立法院黨團
颱風「丹娜絲」在南台灣造成災情，受災農民苦等中央政府災害補助，國民黨立法院黨團今日發布新聞稿，表示預算多59億元，結果民進黨政府卻說没錢救災，七月半没到，民進黨就開始鬼話連篇。「大惡罷大造謠2.0」啟動。圖／國民黨立法院黨團

颱風「丹娜絲」在南台灣造成災情，受災農民苦等中央政府災害補助，國民黨立法院黨團今日發布新聞稿，表示預算多59億元，結果民進黨政府卻說沒錢救災，七月半沒到，民進黨就開始鬼話連篇。「大惡罷大造謠2.0」啟動。

國民黨團表示，民進黨說「藍白刪農業特別收入基金9000萬元，所以沒錢救災補助」。事實是，今年農業特別收入基金比去年增加59億元，錢花去哪裡了？民進黨說「依預算法，預算被刪減後，不得動用預備金」。事實是，依預算法，「法定經費」不在此限。民進黨又在說謊。

國民黨團指出，民進黨說「立即啟動『農業天然災害現金救助』等救災作為」。事實是，台南、嘉義「全品項」納入災害救助，雲林災損超過2.6億元，卻沒有「全品項」都納入。

國民黨團質疑，颱風過境，救災還要分藍綠？這次颱風從嘉義登陸，雲林、嘉義、台南災情慘重，結果民進黨政府滿手預算，救災預算多了59億元，卻說沒錢，這不是行政院沒錢請手語老師，有錢惡罷宣講2.0翻版？

國民黨團表示，民進黨為了大惡罷，賴清德總統可以「亂台十講」，為了大惡罷，部會首長可以公開造謠，現在為了大惡罷可以犧牲農民。為了大惡罷，民進黨上從總統，下到部長、立委、側翼四處造謠，秀下限無底限，無良政府善良台灣人都看不下去。726投不同意，給民進黨一個教訓。

丹娜絲颱風 國民黨 民進黨 罷免 農民

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