柯建銘嗆刑法100條伺候藍委 蘇素娥：不能處罰思想犯

立法院會今開全院委員會，下午審查大法官、司法院副院長被提名人蘇素娥資格。國民黨立委吳宗憲提到，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言大罷免後要用刑法100條來制裁處理在野黨立委；蘇素娥回應，內亂罪在實務上幾乎已經不存在，她也認同不能夠處罰思想犯。

吳宗憲指出，柯建銘日前上節目時竟宣稱，等726大罷免後，要用刑法100條來制裁處理在野黨立委，還要殲滅所有在野黨委員；該言論勾起自己年輕時參與野百合學運，爭取廢止廢止「動員戡亂時期臨時條款」等，也參加了廢除刑法100條活動。諷刺的是，多年後竟被柯建銘揚言要用刑法100條來對付，何其可笑、何其荒唐。

吳宗憲於今下午審查蘇素娥時詢問相關議題，蘇素娥表示，沒聽到柯建銘的發言，但內亂罪在實務上幾乎已經不存在，她也認同不能夠處罰思想犯，即便宣稱要顛覆賴政府，也要看實際作為才能進一步確定是否構成內亂罪。

吳宗憲還提到，有網友因詢問「陳菊走了？」，就遭警方依社維法函送裁處；還有民眾到罷團連署據點詢問「我要罷免賴清德是在這邊嗎？」，同樣遭違反社維法移送新北地院裁罰。蘇素娥表示，大法官釋憲實務有非常多號釋字與言論自由有關，多元民主社會的重要性在給予最高程度的言論自由保障。