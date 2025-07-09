快訊

丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

吳志中：全球民主面臨威權威脅 台歐須守護共同價值

中央社／ 台北9日電

外交部政次吳志中8日主持「歐洲重要價值夥伴計劃」國會幕僚團歡迎酒會時表示，全球民主面臨威權主義威脅，台灣與歐洲須互相學習以守護共同價值與利益，也樂見英國、法國、德國、荷蘭等國守護台海航行自由的具體作為。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中8日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）-國會幕僚第一團歡迎酒會，歡迎來自英國、羅馬尼亞、捷克、科索沃、荷蘭、烏克蘭、北馬其頓等歐洲7國的國會重要幕僚在6日至15日來台訪問。

吳志中致詞表示，在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，全球民主刻面臨威權主義的威脅，台灣與歐洲必須相互學習，以守護共同價值與利益。並樂見英國、法國、德國、荷蘭等歐洲國家守護台海航行自由的具體作為，也籲請國際社會認知聯大第2758號決議不涉台灣，期盼EVIP計畫成員返國後鼓勵其政府及國會持續為台灣發聲，並支持台灣有意義的國際參與。

團長英國保守黨影子內政副大臣克恩斯（AliciaKearns，另譯：柯恩詩）資深助理華倫（HarryWarren，另譯：沃倫）指出，訪團成員雖然來自歐洲不同國家，團員的共通點都是堅信民主自由價值。雖然才剛抵台兩天，已充分感受到台灣人民的熱情好客，未來返回歐洲後將持續支持台歐雙邊進一步合作與交流。

外交部說明，這次酒會另邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。訪團此行也安排拜會國安會副秘書長林飛帆、立法院副院長江啟臣、陸委會副主委沈有忠等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，並安排赴新竹、金門及宜蘭等地參訪，有助於歐洲國會幕僚瞭解台灣國情與地緣政治安全等議題。

外交部 英國 荷蘭

延伸閱讀

立陶宛議員：新屆期國會團首訪 挺台訊息明確

台捷簽署備忘錄 攜手協助烏克蘭重建關鍵基礎設施

台灣的世界名聲非常好「馬克宏會面黃崇仁好幾次」 德國也因3件事看見Taiwan

外交部：國際記者團肯定台灣全球貢獻與夥伴價值

相關新聞

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出關稅別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧，國民黨主席朱立倫今天...

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、...

藍拚特別條例三讀計6400億元 綠憂「舉債」呼籲先跟政院磋商

美國對等關稅陸續揭曉，台灣稅率尚未明朗。《聯合報》9日下午獨家報導，國民黨中央與立院黨團討論後決定，本周五（11日）力拚...

「十講」如「十絕陣？」從南鯤鯓牌樓被吹倒談到國運籤 謝龍介這麼說

丹娜絲颱風吹倒台南市北門區南鯤鯓代天府的牌樓，加上總統賴清德被認為是針對大罷免而來的「團結國家十講」，南鯤鯓今年的國運籤...

政府喊預算遭砍難救助農民 馬文君：將農損連結政治太冷血

丹娜絲颱風襲台災損引發各界關注，農業部長陳駿季指出因預算遭砍，恐難即時補助農民。國民黨立委馬文君批評，刪除比例僅0.2%...

救災預算增59億！民進黨卻喊沒錢 國民黨團轟為惡罷犧牲農民

颱風「丹娜絲」在南台灣造成災情，受災農民苦等中央政府災害補助，國民黨立法院黨團今日發布新聞稿，表示預算多59億元，結果民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。