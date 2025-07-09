吳志中：全球民主面臨威權威脅 台歐須守護共同價值

外交部政次吳志中8日主持「歐洲重要價值夥伴計劃」國會幕僚團歡迎酒會時表示，全球民主面臨威權主義威脅，台灣與歐洲須互相學習以守護共同價值與利益，也樂見英國、法國、德國、荷蘭等國守護台海航行自由的具體作為。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中8日晚間主持「2025年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）-國會幕僚第一團歡迎酒會，歡迎來自英國、羅馬尼亞、捷克、科索沃、荷蘭、烏克蘭、北馬其頓等歐洲7國的國會重要幕僚在6日至15日來台訪問。

吳志中致詞表示，在俄羅斯侵略烏克蘭的背景下，全球民主刻面臨威權主義的威脅，台灣與歐洲必須相互學習，以守護共同價值與利益。並樂見英國、法國、德國、荷蘭等歐洲國家守護台海航行自由的具體作為，也籲請國際社會認知聯大第2758號決議不涉台灣，期盼EVIP計畫成員返國後鼓勵其政府及國會持續為台灣發聲，並支持台灣有意義的國際參與。

團長英國保守黨影子內政副大臣克恩斯（AliciaKearns，另譯：柯恩詩）資深助理華倫（HarryWarren，另譯：沃倫）指出，訪團成員雖然來自歐洲不同國家，團員的共通點都是堅信民主自由價值。雖然才剛抵台兩天，已充分感受到台灣人民的熱情好客，未來返回歐洲後將持續支持台歐雙邊進一步合作與交流。

外交部說明，這次酒會另邀請訪團成員所屬的駐台機構官員、跨黨派立法委員辦公室幕僚、智庫學人與非營利組織等代表共同參與。訪團此行也安排拜會國安會副秘書長林飛帆、立法院副院長江啟臣、陸委會副主委沈有忠等，並出席遠景基金會「台海安全」座談會，並安排赴新竹、金門及宜蘭等地參訪，有助於歐洲國會幕僚瞭解台灣國情與地緣政治安全等議題。