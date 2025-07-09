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憲法定位兩岸為兩國或兩區？ 蘇素娥：非大法官解釋範圍

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院全院委員會，今天下午審查司法院副院長被提名人蘇素娥。記者林澔一／攝影
立法院全院委員會，今天下午審查司法院副院長被提名人蘇素娥。記者林澔一／攝影

賴清德總統日前演講時講到「制憲時沒台灣代表」，並提到兩岸定位是否為兩區議題，國民黨立委翁曉玲今於審查司法院副院長被提名人蘇素娥時詢問相關議題。蘇素娥表示，賴總統發言有個人依據，這不便評論；兩岸定位則是政治問題跟統治行為，不是大法官解釋範圍。

蘇素娥表示，賴總統的發言有他的依據，這不便評論，而網路上也有很多不同的說法，或許可以利用這機會，大家找出相關史實討論。翁曉玲驚呼「不可思議」，副院長暨大法官被提名人竟然連制憲史都不清楚，令人感到非常訝異。

翁曉玲追問憲法相關議題，包含賴總統「中華民國憲法是災難」，以及憲法中兩岸關係的定位；蘇素娥回應，中華民國憲法是要守護的對象，而憲法中對兩岸關係也界定「另以法律定之」，是兩國還是兩區這是政治問題跟統治行為，不是大法官解釋範圍，先前也已有大法官不介入領土的釋憲實務。

翁曉玲提到，賴總統近期「團結國家十講」說有「政治對抗法案」，那包含近期軍人加薪、警消年改、財劃法等屬於哪種法案？蘇素娥表示，要看怎麼定義「政治對抗法案」，但之前釋憲實務都是認為政治問題不要介入。翁曉玲也說，那未來大法官面對政治問題時就應自制、退縮、不宜介入。

中華民國憲法 兩岸關係 司法院 大法官 翁曉玲

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