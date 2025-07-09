民眾對司法信賴度長期偏低 蘇素娥：一定以民意為依歸

立法院會今開全院委員會，下午審查大法官、司法院副院長被提名人蘇素娥資格。國民黨立委翁曉玲質詢有關民眾對司法信任問題，蘇素娥強調「司法為民」，一定會以民意為依歸；有關廢死，蘇素娥表示，這不是非黑即白問題，未來有機會或許可以在其他解釋補強有關「憲判字第8號」。

翁曉玲表示，近年民調或學術機構調查都顯示民眾對司法信賴度偏低，甚至對賴清德總統不滿意的最後一名也是司法改革。蘇素娥回應，司法比較不是討好的工作，判輸贏難免會有另一半人不滿；當然對於民眾信賴感，這一定是要努力的，早期追求司法獨立審判，現在追求司法為民，一定會以民意為依歸，以人民的感受為感受。

翁曉玲提到，台灣出了舉世無雙，停審超過十年的案例，像陳水扁洗錢案，2015年就開始保外就醫，一拖多年，北院合議庭去年宣判追溯時效已過，陳水扁免訴訟；後來雖然又再上訴，但這凸顯出問題，因為有案但保外就醫的人可以生龍活虎在外趴趴走，會不會剩下的案子也會如此拖過？給人司法雙標、遇到權貴就轉彎的感覺。蘇素娥回應，法院會裁定停止審判，應該有依據，比如醫生出具證明等，幾個案子都還在繫屬中，就先不評論。

另外，有關死刑議題，蘇素娥表示，自己也曾主審或陪審判過死刑，廢死議題不應該是非黑即白的問題，自己是站在法官立場，根據法律、證據來做判斷。蘇素娥也回應翁曉玲關心的「憲判字第8號」，表示該內容確實對被害人權益著墨較少，言詞辯論時也沒有被害者代表到現場，將來若有機會，或許可在其他解釋裡面再補強，保護被害人絕對是大家共同的目標。