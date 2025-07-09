民眾黨今上午赴NCC檢舉3家媒體造謠亂象 NCC：依程序處理後回覆

民眾黨今（9）日赴NCC（國家通訊傳播委員會）遞交檢舉函，檢舉鏡新聞、年代新聞、三立新聞節目出現造謠、歧視等亂象，並要求行政院長卓榮泰速提新任委員名單，以恢復NCC正常監理機制。NCC今日由內容處副處長陳書銘出面受理檢舉函，他表示，會依照程序處理完後再回覆。

民眾黨副秘書長許甫等人今天上午前往NCC召開記者會，喊出「賴政府擺爛，NCC癱瘓」、「政媒共生，是非不分」口號。

許甫表示，過去，中天屢遭NCC重罰，但鏡電視上架之後，違反不製播政論節目承諾，在總統大選期間製播政論節目「大選鏡來講」，卻僅記「警告一支」，標準明顯不同。

現在鏡電視二度違反「不製播政論節目」承諾，今年6月30日起，針對大罷免製播政論節目「有話鏡來講」，NCC並未開罰，NCC日前僅回覆民眾黨立委林國成，鏡電視曾在6月19日申請營運計畫變更，但仍在審理中；對此，許甫表示，鏡電視6月19日才向NCC申請營運計畫變更，「計畫還沒准，節目就開始跑了」，今天具名提出檢舉函，希望NCC正視鏡電視違規行為。

由於行政院遲遲未提出NCC委員名單，NCC委員人數現在僅剩三人，無法召開委員會議做出決策，導致NCC許多重要功能都無法正常運作。民眾黨今日也強烈要求行政院須速提新任委員名單，以恢復媒體正常監理機制。