快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

聯合報／ 記者唐筱恬程平／台北即時報導
圖為立法院議場外觀。聯合報系資料照
圖為立法院議場外觀。聯合報系資料照

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出關稅別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧，國民黨主席朱立倫今天對綠營喊話各退一步。據了解，國民黨團將在本周五力拚關稅條例草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，不再阻擋國土韌性、台電千億，預算規模將達到6400億元。

行政院今年4月提出4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內容為國土安全韌性1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，其中社會支持包含台電1000億、撥補健保200億、勞保100億等。

不過國民黨團主張普發現金協助民眾度過關稅難關，並認為執政黨必須先導正錯誤能源政策，而非一直給予台電補助，因此提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，拿掉國土安全韌性、台電千億補助等，新增發給每位民眾現金1萬元。

據了解，國民黨團上周因美國對台關稅政策結果尚未出爐，因而暫緩闖關後，國民黨中央與國民黨團近日密集討論草案內容，初步共識為支持政院原編列的4100億，也就是不再阻擋國土韌性與台電千億補助，另外再編列2300億普發現金，也就是共編列6400億。

而在刺激經濟方面，據了解，朱立倫談話到重點，主要強調為刺激景氣、強化經濟產業，將把原有經濟產業支持930億，再加上2300億普發現金，也就是用約3200億規模，以刺激民生經濟。

政院原有特別條例版本為三年期程，據了解，國民黨團會在立院三讀時提出附帶決議，主張既然政院已給予台電千億補助，將要求台電三年內不得再漲電價。

知情人士表示，原本考量到台美關稅談判的進度，所以上一次的立法院院會並沒有處理關稅特別條例，但由於關稅進度一延再延，憂心對民生的衝擊，甚至有廠商開始放無薪假。因此國民黨也主張不等了，周五的立法院會，就會將此案排入討論事項，希望能儘速完成三讀。

台電 國民黨 普發現金 民進黨 立法院

延伸閱讀

川普祭出貿易行動 美財長：2025年關稅收入可達3千億美元

科技業嚴陣以待！我對等關稅稅率未出爐 許先越：華碩目前就是觀望

丹娜絲重創嘉義市 卓榮泰院長南下視察災後復原

台南仍有5萬戶停電 黃偉哲：台電工班深夜還在奮鬥盼多點耐心

相關新聞

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出關稅別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧，國民黨主席朱立倫今天...

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、...

民眾黨今上午赴NCC檢舉3家媒體造謠亂象 NCC：依程序處理後回覆

民眾黨今（9）日赴NCC（國家通訊傳播委員會）遞交檢舉函，檢舉鏡新聞、年代新聞、三立新聞節目出現造謠、歧視等亂象，並要求...

被疑羈押、交保標準不一 蘇素娥：個案情況不同難量化

立法院今下午進行司法院副院長被提名人蘇素娥審查，國民黨立委王鴻薇引用近期時事案件，質疑羈押、交保標準為何。蘇素娥說，檢察...

未申報財產金額達千萬 司法院副院長被提名人蘇素娥：誠摯道歉

立法院院會今開全院委員會，下午審查大法官、司法院副院長被提名人蘇素娥資格。民眾黨立院黨團副總召張啓楷質詢提到，監察院10...

認曾捐2萬給廢死聯盟 司法院副院長被提名人蘇素娥：我判過死刑

立法院今下午進行司法院副院長被提名人蘇素娥審查，國民黨立委王鴻薇問蘇個人對死刑的立場，是否曾捐款給廢死聯盟等。蘇表示，她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。