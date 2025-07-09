獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

因應美國對等關稅風暴衝擊，政院推出關稅別條例因應，但朝野卻卡在補助台電、國防韌性及普發現金意見分歧，國民黨主席朱立倫今天對綠營喊話各退一步。據了解，國民黨團將在本周五力拚關稅條例草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，不再阻擋國土韌性、台電千億，預算規模將達到6400億元。

行政院今年4月提出4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，內容為國土安全韌性1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，其中社會支持包含台電1000億、撥補健保200億、勞保100億等。

不過國民黨團主張普發現金協助民眾度過關稅難關，並認為執政黨必須先導正錯誤能源政策，而非一直給予台電補助，因此提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，拿掉國土安全韌性、台電千億補助等，新增發給每位民眾現金1萬元。

據了解，國民黨團上周因美國對台關稅政策結果尚未出爐，因而暫緩闖關後，國民黨中央與國民黨團近日密集討論草案內容，初步共識為支持政院原編列的4100億，也就是不再阻擋國土韌性與台電千億補助，另外再編列2300億普發現金，也就是共編列6400億。

而在刺激經濟方面，據了解，朱立倫談話到重點，主要強調為刺激景氣、強化經濟產業，將把原有經濟產業支持930億，再加上2300億普發現金，也就是用約3200億規模，以刺激民生經濟。

政院原有特別條例版本為三年期程，據了解，國民黨團會在立院三讀時提出附帶決議，主張既然政院已給予台電千億補助，將要求台電三年內不得再漲電價。

知情人士表示，原本考量到台美關稅談判的進度，所以上一次的立法院院會並沒有處理關稅特別條例，但由於關稅進度一延再延，憂心對民生的衝擊，甚至有廠商開始放無薪假。因此國民黨也主張不等了，周五的立法院會，就會將此案排入討論事項，希望能儘速完成三讀。