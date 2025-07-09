被疑羈押、交保標準不一 蘇素娥：個案情況不同難量化

立法院今下午進行司法院副院長被提名人蘇素娥審查，國民黨立委王鴻薇引用近期時事案件，質疑羈押、交保標準為何。蘇素娥說，檢察官聲請羈押，法官會依據相關規定、要件等審核判斷，交保標準不一造成混淆，個案情況不同難以量化。

蘇素娥下午接受立法院審查。王鴻薇說，台灣社會對於司法公正到底是否雙標，是否能保護好人存在非常大的疑慮，土城案中有家暴案的男子當街殺害妻子跟小姨子，保護令無法保護被家暴的對象。前陣子因為詐騙橫行，豐原一家五口因詐騙死於非命，重要涉案人以15萬交保，一條命只值三萬元嗎？司法上有何疏失或與社會期待距離太遠？

蘇素娥說，家暴法在民國87年通過，大陸法系國家中第一個有家暴法的國家即中華民國，保護令的部分需很多單位配合，譬如社政、警政、社工介入等，她對此案感到心痛，法官裁定保護令，經過適當調查，若看時間還在合理範圍，這是就保護令的部分。

王鴻薇質疑，有網友製作一張京華城案檢察官11人團隊合成照，寫「命債命還」，遭羈押禁見，結果豐原一家五口案的重要涉案人以15萬元交保，涉入共諜案者以20萬元交保等，羈押、交保標準是什麼？蘇素娥回應，豐原一家五口事件應該還是在偵查階段，事實是浮動的，不曉得檢察官手邊證據掌握到什麼程度，還未到院方，還無法做出真切評論，至於其他案件，檢察官聲請羈押，法官會依據相關規定、要件等審核判斷。

蘇素娥說，大部分法官都是兢兢業業獨立審判，交保標準不一造成混淆，個案情況不同難以量化，會利用各種機會跟教育場所，提醒法官應該注意的事項，民眾對於司法有很高的期待，或許做得不夠，會繼續努力。她強調，審判獨立就是日常生活的一部分，跟民眾需要更多了解跟溝通。