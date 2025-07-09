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未申報財產金額達千萬 司法院副院長被提名人蘇素娥：誠摯道歉

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院全院委員會，審查司法院副院長被提名人蘇素娥。記者林澔一／攝影
立法院全院委員會，審查司法院副院長被提名人蘇素娥。記者林澔一／攝影

立法院院會今開全院委員會，下午審查大法官、司法院副院長被提名人蘇素娥資格。民眾黨立院黨團副總召張啓楷質詢提到，監察院105年1月至3月財產申報處分名單中，蘇有24筆未據實申報，且金額達千萬。蘇解釋，是配偶給的資料有遺漏，繳交罰款也沒有繼續提訴願，「我誠摯道歉」。

張啓楷質詢提到蘇素娥曾遭處分財產申報不實，蘇表示，感謝委員給她機會可以說明，這件事也困擾她很久，由於102年當時財產申報是用人工查詢、手工登錄，她配偶給的資料確實有遺漏，原本常用是那三個帳戶，但後來發現總共有14個帳戶，有些放很久沒在用。

張啓楷再問，經過受處分人理由，監察院認為不足以採信，是被認為故意申報不實？張啓楷還舉例前大法官林子儀也曾因漏報配偶財產遭裁罰，林子儀後來為避免爭議，婉拒副院長提名。

「我誠摯道歉。」蘇素娥說，監察院當時是說她錯在沒有竭盡所能發現配偶財產，配偶也跟她道歉，提供資料不夠完整，夫妻做了補正、也繳罰款，沒有繼續做訴願，且監察院後來用電腦介接申報試辦開始，他們就全權授權至今，「我態度明確，我知道我不夠完美，但我專業表現，值得給自己這樣的（司法院副院長）機會。」

司法院 張啓楷 監察院 財產申報 配偶

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