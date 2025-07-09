認曾捐2萬給廢死聯盟 司法院副院長被提名人蘇素娥：我判過死刑

立法院今下午進行司法院副院長被提名人蘇素娥審查，國民黨立委王鴻薇問蘇個人對死刑的立場，是否曾捐款給廢死聯盟等。蘇表示，她曾捐2萬元給廢死聯盟，她認為廢死不應非黑即白，應看法律跟證據，她個人也曾判死。

蘇素娥下午接受立法院審查，王鴻薇問，憲判第8號要求判死一致決，按大法官解釋，死刑判決須一致決，一致決可以推翻國民法官判死嗎？蘇表示，憲判第8號，聲請案件沒有一件是實行國民法官的，所以這判決並未包含國民法官案件，國民法官案件評議有特別規定， 一般案件量刑是2分之1，若是死刑判決是3分之2，大法官在判決中有提到，若是國民法官案件，職業法官三票要一致，其他維持原方式，射程距離沒有到國民法官案件。

針對廢死與否立場，蘇素娥說，她的立場是廢死不應該非黑即白，只能有單一選擇，應該是一個過程，憲判第8號認為死刑合憲，她擔任法官眼中只有法律跟證據，如果法律跟證據是這個案子應該判死，她就會本於確信判死，憲判第8號的30幾個案件裡，有個案件曾經審理過，她應迴避。

王鴻薇追問，是否曾捐款贊助廢死聯盟？蘇素娥說，曾捐過2萬元，有朋友來募款，年底需要款項，她就捐了一些，她的立場是法官就是根據法律跟證據判斷，她個人也有判過死刑。

王鴻薇再問，凌虐幼兒致死是否應該判死，國民黨立院黨團提刑法第286條修法，對幼童凌虐致死最重可處死刑或無期徒刑，這是否違憲？蘇素娥表示，法定刑要不要訂死刑，是立法形成自由，若經過立法院討論，法定刑要升高到死刑，這是立法裁量自由，但要提醒相關權責機關做較好的比對，相類似的刑罰刑度是否可以比較，不要差異太大，造成罪刑不相當，單一死刑較難通過憲法檢驗。

王鴻薇問立法院提出反廢死公投被中選會駁回，蘇素娥也認為重大政策可提全民公投，中選會駁回立院反廢死公投適當嗎？蘇回應，重大議案可以進行公投，已經過大法官解釋過，在公投法第2條，但就中選會對公投提案有無實質審查權，有不同意見，大法官的解釋是指可以提重大公投議案，但議案內容要符合相關規定，同時也規定除憲法規定外，公投可否投憲法議題有爭議，因有除外的規定，憲判第8號已做出大法官解釋，效力相當於憲法。

王鴻薇批，賴清德總統說對爭議就用更大的民主解決，立法院就是民意機關，提出的公投案還是不准，就用更大的民主解決，不能做全民公投，就是漠視更大的民主、民意。蘇素娥表示，整個司法改革還是要走到「司法為民」，最早的司法改革追求審判獨立，現在的主要基調是司法為民，以人民想法為依歸，她都贊成。