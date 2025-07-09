今天不談政治 民進黨中常會賴清德聚焦風災後復原

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，丹娜絲颱風不僅是今年第一個發布海上陸上颱風警報的颱風，罕見的路徑，更是造成中南部嚴重的災情，如今颱風已遠離，各項災後復原工作，無論是基礎建設的修繕工程，還是農漁產、民宅的災損補助，都刻不容緩。

賴總統指出，要感謝國軍、警消、台電、台水、公路局、清潔隊，以及其他關鍵基礎設施的第一線工作人員，不但在風雨中，協助民眾疏散撤離，也以最快速度，搶修各項基礎建設，與清理家園環境，大家辛苦了。

賴總統說，他昨天和行政院院長卓榮泰分頭前往台南和嘉義，了解農損與台電搶修情形；接下來，中央與地方務必要通力合作，讓國人盡早恢復日常生活，也請黨公職在地方，能夠協助地方上颱風過後所需要幫助的事情。