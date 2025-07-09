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賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡
民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、林俊憲「一圖各表」，不是切掉另一人、就是技巧性馬賽克，連南市長黃偉哲臉書照片也遭疑無陳亭妃；讓府城綠營選戰聞到硝煙味。
賴清德總統昨回本命區台南勘災，分別前往麻豆、北門，黃偉哲及陳亭妃、林俊憲、郭國文、賴惠員等民代都陪同，在北門區時有聽取里長講述災情，當時林俊憲、陳亭妃各站在賴清德的右邊和左邊，不過這個畫面，事後兩人於臉書粉專所發布照片，呈現各取所需。
林俊憲臉書貼出照片，里長的手舉起來，恰巧就遮住陳亭妃的臉，網友打趣稱「完美擋住陳亭妃」、「剛好遮住臉？」陳亭妃臉書上，則未把林俊憲拍入，畫面最旁邊就是賴清德，有網友留言「兩位都很會挑照片都完全沒有對方」。
不過林俊憲該篇貼文中，有1張大合照，陳亭妃有入鏡；陳亭妃貼文中，每張照片都有賴清德和黃偉哲，卻完全沒有林俊憲。
另，黃偉哲貼文中，其中1張眾人勘查麻豆文旦的照片，畫面卻未納入當時在賴清德左邊的陳亭妃，網友注意到也留言「妃妃姐在旁邊要氣死」、「妃姐差一點點就可以露臉了+1」、「聽說亭妃在旁邊喔」。
對此，南市府回應，原始的照片就剛好是這個畫面，並沒有特別去裁切，而黃偉哲市長關切災後復原及補助相關事宜，對於各界包含民代協助台南，皆是保持感謝之心，市長臉書小編不會裁掉照片中的人物，另外，市長臉書先前的貼文也都有陳亭妃委員入鏡的畫面。
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