快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

聯合報／ 記者林伯驊萬于甄鄭惠仁吳淑玲／台南即時報導
民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章。記者劉學聖／攝影
民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章。記者劉學聖／攝影

民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、林俊憲「一圖各表」，不是切掉另一人、就是技巧性馬賽克，連南市長黃偉哲臉書照片也遭疑無陳亭妃；讓府城綠營選戰聞到硝煙味。

賴清德總統昨回本命區台南勘災，分別前往麻豆、北門，黃偉哲及陳亭妃、林俊憲、郭國文、賴惠員等民代都陪同，在北門區時有聽取里長講述災情，當時林俊憲、陳亭妃各站在賴清德的右邊和左邊，不過這個畫面，事後兩人於臉書粉專所發布照片，呈現各取所需。

林俊憲臉書貼出照片，里長的手舉起來，恰巧就遮住陳亭妃的臉，網友打趣稱「完美擋住陳亭妃」、「剛好遮住臉？」陳亭妃臉書上，則未把林俊憲拍入，畫面最旁邊就是賴清德，有網友留言「兩位都很會挑照片都完全沒有對方」。

不過林俊憲該篇貼文中，有1張大合照，陳亭妃有入鏡；陳亭妃貼文中，每張照片都有賴清德和黃偉哲，卻完全沒有林俊憲。

另，黃偉哲貼文中，其中1張眾人勘查麻豆文旦的照片，畫面卻未納入當時在賴清德左邊的陳亭妃，網友注意到也留言「妃妃姐在旁邊要氣死」、「妃姐差一點點就可以露臉了+1」、「聽說亭妃在旁邊喔」。

對此，南市府回應，原始的照片就剛好是這個畫面，並沒有特別去裁切，而黃偉哲市長關切災後復原及補助相關事宜，對於各界包含民代協助台南，皆是保持感謝之心，市長臉書小編不會裁掉照片中的人物，另外，市長臉書先前的貼文也都有陳亭妃委員入鏡的畫面。

台南市長黃偉哲臉書（右三）臉書張貼在麻豆區勘災文旦照片，賴清德總統（右二）左邊的立委陳亭妃並未入鏡。圖／翻攝自黃偉哲臉書粉專
台南市長黃偉哲臉書（右三）臉書張貼在麻豆區勘災文旦照片，賴清德總統（右二）左邊的立委陳亭妃並未入鏡。圖／翻攝自黃偉哲臉書粉專
立委林俊憲（左二）臉書張貼在北門區勘災照片，里長的手舉起來剛好擋到立委陳亭妃（右二）的臉。圖／翻攝自林俊憲臉書粉專
立委林俊憲（左二）臉書張貼在北門區勘災照片，里長的手舉起來剛好擋到立委陳亭妃（右二）的臉。圖／翻攝自林俊憲臉書粉專
立委陳亭妃（右二）臉書張貼在北門區勘災照片，賴清德總統（左一）右邊的立委林俊憲並未入鏡。圖／翻攝自陳亭妃臉書粉專
立委陳亭妃（右二）臉書張貼在北門區勘災照片，賴清德總統（左一）右邊的立委林俊憲並未入鏡。圖／翻攝自陳亭妃臉書粉專

林俊憲 民進黨 賴清德 陳亭妃 黃偉哲

延伸閱讀

林俊憲拚服務迎戰明年選舉 台南七股設災區服務站提供物資與充電支援

丹娜絲重創台南...災情、農損嚴重 林俊憲爭取補助、無息貸款

颱風直撲南部陳亭妃回防守護台南 妃妃鐵馬繼續應援新北

【重磅快評】關廟看板7天說不清楚 林俊憲坑殺王定宇？

相關新聞

【重磅快評】國運籤示警 誰敢在賴總統的脖子掛鈴鐺？

丹娜絲颱風重擊南台灣，台南知名南鯤鯓代天府大牌樓倒塌，許多人回想起年初抽出的國運籤：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，這支下下籤的註解：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，提醒主政者謹言慎行。然而，賴清德總統似乎不願「與神同行」，造成台灣風雨飄搖，民進黨公職沒人拉得住，還有誰敢在清德宗的脖子掛鈴鐺？

賴總統勘災照「一圖各表」林俊憲巧妙擋住她臉 陳亭妃沒讓他入鏡

民進黨已決定辦2026台南市長初選，立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，連賴清德總統下鄉勘災的合影也要作文章，同張照片，陳亭妃、...

各退一步！特別條例納普發現金 朱立倫喊話綠：國防、社會補助都支持

美國陸續公布各國最新對等關稅稅率。立法院正在審議4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨...

海上遍布光電殘骸 國民黨點名郭智輝負責、潘孟安道歉

丹娜絲颱風讓屏東佳冬海岸布滿光電棚架殘骸。國民黨今舉行記者會指出，經濟部過去補助1億多元讓屏東佳冬海岸布滿光電板，如今岸邊卻充滿怵目驚心的棚架殘骸，嚴重破壞海岸生態。經濟部長郭智輝至今沒說一句話，呼籲經濟部拿出擔當，檢討徹查光電亂象，並查明有沒有利用補助中飽私囊的情況。

今天不談政治 民進黨中常會賴清德聚焦風災後復原

身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，丹娜絲颱風不僅是今年第一個發布海上陸上颱風警報的颱風，罕見的路徑，更是造成中南部嚴重...

監院指外國人收容所超收、戒具辱人格 要求政院改善

監察院指出，移民署外國人臨時收容所超額及逾期收容情形嚴重，且管理措施違反國際人權公約，監察院內政及族群委員會通過監委王美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。