監院指外國人收容所超收、戒具辱人格 要求政院改善

監察院指出，移民署外國人臨時收容所超額及逾期收容情形嚴重，且管理措施違反國際人權公約，監察院內政及族群委員會通過監委王美玉、張菊芳、趙永清調查報告，要求行政院協助解決移民署執法人力及收容空間不足的困境，及盡速推動禁止酷刑公約國內法化。

監察院說明，據審計部112年中央政府總決算審核報告，移民署辦理外國人收容管理及遣送作業，有臨時收容所超額收容、收容替代處分具保人制度管控機制不周全、大型收容所未落實各項收容管理規範等情況。移民署雖規畫在桃園市觀音區興建大型「草漯收容所」，但仍在可行性評估階段，最快需至121年完工，顯然緩不濟急，行政院應協助移民署就各項困境快速規畫解決之道。

王美玉、張菊芳、趙永清調查發現，移民署訂頒之「外國人收容管理規則」、「收容管理及遣送工作手冊」，允許對違規收容人施以獨居戒護、禁打電話、禁止會見、停止戶外活動、併用戒具或固定保護等懲罰，又未依受收容人違規情節建立嚴謹的標準及流程，有違人權保障。雖未達「酷刑」程度，但可能構成有辱人格的待遇或處罰；禁止酷刑公約迄未完成國內法化，行政院應盡速推動完成立法，以落實人權立國之理念。

三位監委調查報告並指出，移民署於審計部112年查核後，雖訂頒收容替代處分具保人之作業規定，及增加資訊系統管制功能，但受收容替代處分對象下落不明的比率仍持續增加，從112年的14.36％上升至113年24.97％，移民署應深入檢討及落實相關具保及控管機制。此外，司法機關通知限制出國而不予收容的失聯比率極高，移民署應持續強化與司法機關的聯繫，減少下落不明人數。

監委表示，移民署為因應戒護人力短缺現象，自108年下半年起以勞務承攬方式進用保全人力，輔助大型收容所執行相關勤務，除審計部查核發現人力年資過低、異動頻繁、缺勤時數過高等缺失外，也有工作項目涉及公權力行使，機關卻無指揮監督權限的問題，導致各收容所陸續爆發多件保全人員收賄貪瀆之重大風紀事件，移民署應盡速檢討改善。