司法院副院長被提名人蘇素娥：盼司法減壓 降實務過勞

立法院今下午進行司法院副院長被提名人蘇素娥審查，蘇素娥向立法院說明未來如獲立院同意通過，她將關注包括「司法減壓」在內等數項議題。她表示，司法實務過勞，須優化案件及行政流程管理，減少不必要的勞力成本，強化司法同仁身心健康的關懷措施，並同時強調她將依據憲法，獨立審判。

蘇素娥說明自身實務經歷，她表示，她推動刑事妥速審判法立法、修正刑事訴訟法關於「偵查中羈押審查程序之強制辯護及閱卷制度」、「第二審初次受有罪判決者之救濟」、「完善被告之卷證資訊獲知權」、「科刑辯論及被害人陳述意見」，並修正再審制度，完善特別救濟程序，增訂「限制出境、出海」制度、「被害人訴訟參與」制度，以及刑事被告科技監控相關規定。此外她也參與草擬國民法官法，積極辦理全國各法院實務模擬法庭活動，合計50場次，打造國民法官法庭。

蘇素娥說，目前法院面臨前所未有的挑戰，正遭洪水般鉅量的案件淹沒（依司法院民國112年統計年報，過去10年收案量增29.48%，未結案增加111.13%），法官及相關司法人員長期過勞，人才大量流失，司法改革議題益形複雜。

蘇素娥指出，如她能獲立法院同意通過，她將輔佐、協助司法院長，關注多項議題，包括「捍衛審判獨立，以公平正義為司法核心價值」，相關民調及研究顯示，人民對司法最深切的期待是司法獨立與公正裁判，致力維護審判獨立環境，避免外來的干預及壓力影響審判，實現公平正義，始能提升民眾信賴。未來持續推動國民法官制度，使司法更加公開、透明；務實調整訴訟制度；落實少數不適任司法人員的監督淘汰，維護獨立及公平審判的環境。

蘇素娥也說，建構專業有效能的司法。盤點整體司法資源，合理畫分各類司法人員執掌分工，細緻分配人力，公平分配司法資源，有計畫培養優秀審判及司法行政人才，團隊合作，跨域整合，並統一法律見解，精緻量刑，提高裁判的安定性及可預測性。

蘇素娥提到，她也關注「司法減壓」，司法實務過勞，司法改革需更多資源的投入，法官及相關司法人力均需有效增補，研議防止濫訴，簡化裁判書類，持續推廣訴訟外紛爭解決機制，研議優遇、退休法官的經驗傳承及重新投入，優化案件及行政流程管理，並透過實用科技工具，減少不必要的勞力成本，強化司法同仁身心健康的關懷措施，增加司法人員互動成長的空間。

蘇素娥表示，她也盼連結國際，司法交流。與其他國家法院建立穩定的合作與交流，開拓國際視野，提升專業能量。最後她強調，她將依據憲法，獨立審判，以保障人民基本權利，維護憲政秩序為職志。