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悼救人殉職2勇消…朱立倫：談警消退休保障 綠嘴臉就反對

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

新北市5名消防員及義消昨至新店廣興橋下救溺，因搜救艇翻覆，2名勇消不幸殉職國民黨主席朱立倫今在中常會表達哀悼與不捨，並重申國民黨對消防預算、消防人員設備與退休福利的支持，

朱立倫表示，對於昨天在新北市新店發生的救災溺斃事件，兩位勇敢的消防員不幸殉職，國民黨表達最大的哀悼最大的不捨，這些警消非常勇敢的要救苦救難，不但要予以追悼，也應該要支持所有的消防預算、消防人員設備，以及所有消防待遇和退休，國民黨要再一次表達立場。

朱立倫說，記得幾個月前在討論警消的退休保障福利時，民進黨的嘴臉就是強烈反對，他們要再次強調，最辛苦、勇敢冒險犯難的警察、消防和國軍或每位救災人員，不但要支持，不要今天公祭。

此外，颱風日前襲擊台灣，造成中南部很大災損，朱立倫表示，感謝所有最辛苦的救災員以及國軍的協助，並呼籲政府對災後的重建、補助，絕對不可分藍綠，更不能有政黨之別。他提到，中央竟只針對受災嚴重的台南、嘉義予以全面補助，同樣受災最嚴重的雲林卻有差別待遇，這是大家完全無法接受的，再怎麼拚政治，也不能這樣因顏色之別來虧待災民、讓農民受損。

國民黨 朱立倫 殉職 民進黨 消防員

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