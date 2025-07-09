各退一步！特別條例納普發現金 朱立倫喊話綠：國防、社會補助都支持

美國陸續公布各國最新對等關稅稅率。立法院正在審議4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨主席朱立倫今表示，既然民進黨要將經濟、社會、國安特別預算「三合一」，不願單獨另設特別條例，大家就各退一步，國民黨只要求普發現金，把強化經濟預算增加為3200億元。

朱立倫今在中常會表示，這三個月來相信產業備受煎熬，所有民間中小企業以及傳統產業受盡苦難，大家都希望政府能在關稅談出一個好的結果。台灣面對關稅貿易大戰，在過去這段時間，民進黨政府可以算是籌碼盡出，台幣幾乎達到近13％的升值，這是一個非常嚴峻的挑戰。馬上要揭曉的關稅，如果超過10%以上，對台灣所有企業絕對是重傷。

朱立倫說，立法院正在審議的審議的因應經濟、社會、國安的特別條例，一直有很多朋友誤解，4100億是要來救經濟，「不是，它的名稱很清楚，叫做強化經濟、社會、國安三大主題」，經濟只占930億元，社會一般補助占1670億元，國家安全占1500億元，他相信民眾最期待、真正關切的還是在經濟這部分。

朱立倫提到，新加坡8月6日將開始發放普發現金，每個人1萬元到2萬元條件不等，韓國總統李在明就職沒多久，國會上周就通過第二次的追加預算普發現金，從第一次追加預算到第二次追加預算，都是針對於這次關稅的經濟，總共追加了45.6兆韓元，約新台幣9000多億元。以韓國的經濟規模跟台灣相比，台灣在刺激景氣跟普發現金上面，至少應該達到韓國的一半吧？

朱立倫表示，韓國光對經濟部分就花了新台幣9000多億元，賴政府提出來的經濟部分只有930億元、沒有普發現金，所以韓國7月21日開始第一批普發現金，新加坡8月6日開始普發現金，今天台灣為什麼還在那邊吵吵鬧鬧？民進黨為什麼還在拒絕普發現金呢？

朱立倫表示，930億元再加2300億元的普發現金，也不過是韓國的3分之1。針對國防與社會補助，他已經強調國民黨支持，只不過民進黨既然要三合一在這次的特別條例，國民黨的立場就很清楚，他們只要求一項普發現金，國民黨代表民意要求的普發現金，把強化經濟預算從930億元增加為3200億元，這才是真正能刺激景氣、刺激經濟的做法。新加坡做得到、韓國做得到，各國做得到，台灣當然一定要做。