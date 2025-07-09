光電浮台遍布佳冬岸際 藍籲經部徹查有無中飽私囊

丹娜絲颱風重擊南台灣，台南知名南鯤鯓代天府大牌樓倒塌，許多人回想起年初抽出的國運籤：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，這支下下籤的註解：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，提醒主政者謹言慎行。然而，賴清德總統似乎不願「與神同行」，造成台灣風雨飄搖，民進黨公職沒人拉得住，還有誰敢在清德宗的脖子掛鈴鐺？

2025-07-09 13:52