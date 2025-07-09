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光電浮台遍布佳冬岸際 藍籲經部徹查有無中飽私囊

中央社／ 台北9日電

國民黨今天表示，颱風揭開民進黨「能源遮羞布」，經濟部過去補助新台幣1億多元設置光電設備，如今棚架殘骸遍布屏東佳冬海岸邊，破壞海岸生態；呼籲經濟部拿出擔當，檢討徹查光電亂象，查明有沒有利用補助中飽私囊。

颱風丹娜絲侵襲南台灣，大浪打散位於屏東佳冬外海的太陽光電系統浮台設施，大量黑色結構體遍布岸際，綿延逾1公里，其中以佳冬鄉塭豐海堤段沙灘堆積量最多。旭東環保科技公司表示，以人力配合6台重機具加速移除中。

國民黨今天召開記者會，台北市議員張斯綱說，前總統蔡英文2016年對浮動型太陽光電計畫大力按讚，不但要優先修法推動再生能源，還說要跟上民間創意，錢也到位、法也到位、人也到位，但幾年後卻造成自然環境的災難。民進黨是否應該對當年的決策草率向大家道歉。

張斯綱認為，這些曾受政府補助的海上光電板，未來會不會成為台灣海域的災難，甚至禍延子孫，經濟部與環境部不能再迴避問題。呼籲經濟部拿出擔當，針對「山也太陽板、海也太陽板」的光電亂象檢討徹查，並查明有沒有利用補助中飽私囊的情況。

丹娜絲颱風 光電 光電板 屏東 張斯綱

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