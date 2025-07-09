綠指毫無司法專業 黃國昌：賴總統應向民眾謝罪

立法院今天舉行全院委員會進行大法官、司法院長被提名人蔡秋明資格審查。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質詢時，多次提到總統賴清德，民進黨團幹事長吳思瑤批黃國昌是在質詢蔡秋明，還是在找賴總統單挑，毫無司法專業，更沒有司法高度。

對此，黃國昌表示，賴總統提名一位搞不清楚狀況、連司法院預算規模都無法回答的司法院長被提名人，已經很可笑，理應向民眾謝罪，吳思瑤竟然還急著出來幫忙洗地護主、模糊焦點，充分凸顯整個民進黨團自甘淪為行政權的附庸，現在更想當司法權的小弟，權力分立原則在民進黨執政下的全面崩壞，正是台灣司法改革不進反退的關鍵所在。

黃國昌上午在蔡秋明的資格審查時，對於賴總統說自己擔任立委時，沒看過立院通過一個法律被判違憲，詢問蔡秋明是否同意，又提到賴總統擔任立委期間提案修正立法院職權行使法、通訊監察法，後來都被宣告違憲，批評賴總統一再打臉自己。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問黃國昌質詢內容，一再提及賴總統，她表示，今天詢答非常重要，是針對總統提名的司法院長被提名人審查，要彰顯法律專業、司法高度時，黃國昌再一次獻醜、不演了，一度懷疑黃國昌質詢的人是不是賴清德，黃國昌質詢三兩句不脫賴清德，究竟是質詢蔡秋明，還是在找賴清德單挑。

吳思瑤說，黃國昌一個法律專業出身的立委，一再濫用立委的權力，不管是在立院司法及法制委員會的詢答，或在院會詢答，永遠在講個案，永遠在帶風向，永遠在鼓吹民粹，永遠在迫害司法。

吳思瑤表示，黃國昌的質詢再次驗證毫無專業、更沒有司法高度。