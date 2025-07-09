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綠指毫無司法專業 黃國昌：賴總統應向民眾謝罪

中央社／ 台北9日電

立法院今天舉行全院委員會進行大法官司法院長被提名人蔡秋明資格審查。民眾黨立法院黨團總召黃國昌質詢時，多次提到總統賴清德，民進黨團幹事長吳思瑤批黃國昌是在質詢蔡秋明，還是在找賴總統單挑，毫無司法專業，更沒有司法高度。

對此，黃國昌表示，賴總統提名一位搞不清楚狀況、連司法院預算規模都無法回答的司法院長被提名人，已經很可笑，理應向民眾謝罪，吳思瑤竟然還急著出來幫忙洗地護主、模糊焦點，充分凸顯整個民進黨團自甘淪為行政權的附庸，現在更想當司法權的小弟，權力分立原則在民進黨執政下的全面崩壞，正是台灣司法改革不進反退的關鍵所在。

黃國昌上午在蔡秋明的資格審查時，對於賴總統說自己擔任立委時，沒看過立院通過一個法律被判違憲，詢問蔡秋明是否同意，又提到賴總統擔任立委期間提案修正立法院職權行使法、通訊監察法，後來都被宣告違憲，批評賴總統一再打臉自己。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問黃國昌質詢內容，一再提及賴總統，她表示，今天詢答非常重要，是針對總統提名的司法院長被提名人審查，要彰顯法律專業、司法高度時，黃國昌再一次獻醜、不演了，一度懷疑黃國昌質詢的人是不是賴清德，黃國昌質詢三兩句不脫賴清德，究竟是質詢蔡秋明，還是在找賴清德單挑。

吳思瑤說，黃國昌一個法律專業出身的立委，一再濫用立委的權力，不管是在立院司法及法制委員會的詢答，或在院會詢答，永遠在講個案，永遠在帶風向，永遠在鼓吹民粹，永遠在迫害司法。

吳思瑤表示，黃國昌的質詢再次驗證毫無專業、更沒有司法高度。

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