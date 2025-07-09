綠批藍白是刪農業預算元凶 白：移花接木

颱風丹娜絲重創南台灣，朝野立委為農業災損經費大打口水戰。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白立委是表決刪除農業預算的元凶，砍掉農民救命錢，現在卻演戲當大善人，甩鍋、硬拗，敢做不敢當。

民眾黨立委張啓楷回應，這次被砍的新台幣9000萬元是拿去買超思臭蛋的農業發展基金，根本不是天然災害的補助基金，兩者是不同的，民進黨卻移花接木、掩蓋超思蛋的弊案，想要轉移焦點，請民進黨救災為重，不要再抹黑造謠。

風災農損嚴重，藍白立委將114年度農業特別收入基金刪減新台幣9000萬元，農業部長陳駿季日前表示，基金被刪依規定不能直接動用第二預備金，需由立院同意，恐無法即時協助農民。

張啓楷質疑，今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」，卻遭政論名嘴鍾年晃拿出提案影本駁斥。

吳思瑤上午在立法院的輿情回應記者會時表示，如果真心關心農民就來支持農業預算，不要每一次發生災害時，拚命要求政府擴大補貼農民，卻在立法院刪減預算當劊子手，國民黨今天上午舉行記者會的國民黨立委王育敏及丁學忠，正是表決刪減農業預算的元凶。

吳思瑤指出，立法院去年審議114年度農業部預算，就是由農業縣出身的國民黨立委張嘉郡提案，將農業部預算砍到剩下1元，成為「1元俱樂部」，最終這項提案受到社會撻伐、農民反彈，才趕緊撤案，後來由張啓楷及民眾黨團總召黃國昌提案，將農業部每年挹注給農特基金的預算刪減9000萬元，農特基金中很重要的一部分就是拿來進行災害後的農損補貼。

吳思瑤強調，大砍農業部補助農特基金的提案人，就是張啓楷，投下同意票的就是藍白立委。

吳思瑤說明，藍白立委一手砍預算，一手假裝關心農業，一手刪減農民救命錢，現在演戲當大善人，凡走過必留下痕跡，刪減預算的提案都留下議事紀錄，不管是刪除未遂的原始提案，或是表決通過的提案，都是國民黨跟民眾黨，說一套做一套，但張啓楷還在硬拗、甩鍋，敢做不敢當，好好把預算書看清楚，看不懂可以教張啓楷。

對此，張啓楷回應，中華民國關於救災的預算規定，非常完備。首先，農損可以用天然災害救助基金，且彈性非常大，經費不足時還可增加支出，只要併入決算就可以。此外，行政院還編列50億元災害準備金、80億元第二預備金等。

張啓楷解釋，另外還有個霸王條款，災害防救法第57條，只要有任何災害預防、重建、補助上可移緩濟急，不受預算法規範，甚至必要時還可編列特別預算。法令很明確、錢也不缺，但民進黨卻還在恐嚇農民，太不道德。