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柯建銘稱刑法100條伺候藍委 王世堅稱口誤：不可能啦

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，待大罷免結束後，會追究國民黨立委的刑責，「刑法100條會伺候你」。民進黨立委王世堅今天表示，柯建銘過去對刑法100條深惡痛絕，當年整個社會團結把它廢掉，民主不可能走回頭路，相信他是口誤，不可能發生的事情。

柯建銘又在接受廣播專訪時語出驚人，大罷免之後，這些藍委在立院占領主席台，打踹民進黨立委公然殺人，要變更國體、國號，「刑法100條會伺候你」。

王世堅指出，刑法100條，在民進黨很多先進領銜下已經廢掉，這已經是過去式了，不可能再出現刑法100條對付任何人，民主不會走回頭路。柯建銘上很多不同節目發表看法，可能是在情境下口誤。

王世堅說，刑法100條修正，民進黨包括陳水扁、謝長廷、蘇貞昌，又或是民主前輩康寧祥，包含柯建銘也有參與，那些場景歷歷在目，不可能再說刑法100條的內亂罪、叛國罪。

大罷免 柯建銘 民進黨

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