海上遍布光電殘骸 國民黨點名郭智輝負責、潘孟安道歉

丹娜絲颱風讓屏東佳冬海岸布滿光電棚架殘骸。國民黨今舉行記者會指出，經濟部過去補助1億多元讓屏東佳冬海岸布滿光電板，如今岸邊卻充滿怵目驚心的棚架殘骸，嚴重破壞海岸生態。經濟部長郭智輝至今沒說一句話，呼籲經濟部拿出擔當，檢討徹查光電亂象，並查明有沒有利用補助中飽私囊的情況。

台北市議員張斯綱表示，前總統蔡英文2016年對浮動型太陽光電計畫大聲按讚，還要優先修法推動再生能源，還說要跟上民間創意，錢也到位、法也到位、人也到位，幾年後卻造成自然環境的災難。民進黨是否應該對當年的決策草率向大家道歉？時任屏東縣長潘孟安說2016年是屏東綠能產業的新元年，但2025年卻是屏東海岸的災害年，潘孟安要不要出來跟大家道歉？

經濟部稱相關殘骸是屏東能源實驗計畫，光電板在颱風來襲前已移除，張斯綱質疑，既然已移除，為何棚架還堆在海岸？難道毫無回收機制？所謂的能源實驗計畫其實是任憑這些設施在海邊擺爛？經濟部實難以自圓其說。

張斯綱提到，民進黨的經濟國師謝金河去年11月還稱「浮動光電才是未來」，盛讚旭東環保公司董事長董基旭發展海岸光電板，也幫民進黨的能源政策背書，背後的利益結構關係令人質疑。這些曾受政府補助的海上光電板，未來會不會成為台灣海域的災難？甚至禍延子孫，經濟部與環境部都不能再迴避問題。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨對浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始，報導稱蔡英文在2016年選前曾與董基旭密談4個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董。

楊智伃質疑，加上經濟國師謝金河發文背書，在民進黨內跨越朝代、跨越派系，形成互相串聯的利益關係，難道就是郭智輝迄今默不作聲、繼續硬拗的原因？民進黨為了綠友友的利益，持續推動不合理、不切實際，無法幫助台灣的能源政策，呼籲屏東縣長周春米盡快面對災後重建與屏東環保問題，郭智輝甚至賴清德總統，都該為台灣能源政策提出完整說明。