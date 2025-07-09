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【重磅快評】國運籤示警 誰敢在賴總統的脖子掛鈴鐺？

聯合報／ 主筆室
台南知名南鯤鯓代天府今年國運籤抽出下下籤，提醒主政者謹言慎行，但賴清德總統和民進黨鼓動大罷免，似乎應驗國運籤示警的風雨飄搖。圖／聯合報系資料照片
台南知名南鯤鯓代天府今年國運籤抽出下下籤，提醒主政者謹言慎行，但賴清德總統和民進黨鼓動大罷免，似乎應驗國運籤示警的風雨飄搖。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風重擊南台灣，台南知名南鯤鯓代天府大牌樓倒塌，許多人回想起年初抽出的國運籤：「一重江水一重山，誰知此去路又難；任他改求終不過，是非終久未得安」，這支下下籤的註解：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，提醒主政者謹言慎行。然而，賴清德總統似乎不願「與神同行」，造成台灣風雨飄搖，民進黨公職沒人拉得住，還有誰敢在清德宗的脖子掛鈴鐺？

賴總統罷免第五講因颱風暫停演出，藍營嗑瓜敲碗、綠營如釋重負，因為賴十講彷彿拳拳到肉的「七傷拳」，造成「傷敵3分、自損7分」。對賴總統而言，十講不只是罷免動員，更是展現權威，雖然總統府宣布暫停，但賴清德的字典裡沒有「放棄」兩個字，自信和堅持是他的DNA，賴總統一定會盡力完成十講的最後拼圖。

三軍統帥的賴總統變身「罷免大元帥」，親征開講、下令開戰，表面上標榜民主理念，實際卻是動用國家資源，激化大罷免成政黨對決。賴十講要為罷免之火借東風，但一來針對性十足，意外促成藍白大團結，二來十講錯誤百出，讓多數選民也搖頭。

賴總統成為「大罷免、大破洞」，罷團特別有感。罷團領銜人曹興誠直言，十講有些離題，他不期待賴總統出來為罷團站台。對於十講內容謬誤，前副總統呂秀蓮說，賴的口才、學問都很好，不知道講稿是自己寫的，還是有撰稿者，賴總統繼續講該講的話，民進黨也不要盲目護航，不要動不動就抗中、抹紅，躲在抗共背後，「有些人也大膽把我抹紅，你可以抹紅我，但歷史會笑你」。

開出第一槍的親綠名嘴溫朗東日前表示，賴總統的團結十講是嚴重的戰略錯誤，宜盡速調整、喊停，總統有行政權，找來的行政院長受立法院監督，被監督的人，不應該親上火線；這幾天氣勢跟民調往藍白靠近，主因形塑出「集結對抗賴清德」局面，發展下去對大罷免不利。

親綠友軍既非民進黨公職、也不是賴政府的權力核心，這些逆耳諍言猶如「狗吠火車」，但民進黨現在不常解決問題，倒是更擅長解決提出問題的人。大家都看見賴總統惹出麻煩，民進黨卻集體沉默，甚至轉向解決發現問題的媒體和在野黨，賴總統該如何達成「信賴台灣」？

美國總統川普的關稅威脅在即，國難當前，賴政府卻肖想大罷免大展鴻圖。賴十講未完待續，罷團憂心這不是連續劇、而是完結篇；如果連國運籤都不放在眼裡，民進黨何人敢逆龍顏、捋虎鬚？甚至無人敢掛上鈴鐺提醒賴總統，十講的起點，可能也是罷免的終點。

南鯤鯓代天府 大罷免 民進黨 賴清德

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