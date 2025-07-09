國安人士否認關稅談判卡關：美稱日韓等14國屬談不下去國家

美國總統川普7日宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。國安人士表示，這14國屬於談判較無進展或談不下去的國家；台美關稅談判沒有卡關或觸礁，台美談判持續進行中。

川普公布對14國課徵的關稅稅率，介於25%至40%不等，日、韓關稅稅率均為25%，台灣則未名列其中。

國安人士表示，關稅談判規模龐大，例如日本的核心項目是汽車，韓國也有汽車，且占出口量很大，因此與美方在談判時的爭執可能會比較高。

國安人士表示，依據美方說法，這14個國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率；若依此狀況分析，「當然是沒有在裡面比較好」。

國安人士指出，台灣算是比較少數的國家中，可以逐步與美方推進談判，過程中較沒有像其他國家有一些火花；因此台灣與美國的關稅談判時間會比較長，台灣與歐盟都持續與美方談判中。

行政院副院長施俊吉日前在臉書發文表示，台灣因未與美國達成貿易協議，他猜測觸礁的兩個可能原因，一是台灣不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘；二是台灣不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

國安人士表示，台、美間也仍在持續談判，沒有所謂觸礁或卡關，且台灣已是少數能逐步推進談判的國家。

知情人士指出，相較日、韓的核心項目都包含汽車，台灣與美國逐步進行討論且確實有所推進的國家，當然談判時間會拉得更長。美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，有心人士無須持續唱衰。

知情人士表示，賴清德總統每天掌握談判團隊的進度，以確保國家利益和經濟穩健發展為前提，為我國爭取最合理關稅。其他非關稅貿易障礙，政府也會持續討論、協商。