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國安人士否認關稅談判卡關：美稱日韓等14國屬談不下去國家

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統7日深夜率行政院長卓榮泰等與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供
賴清德總統7日深夜率行政院長卓榮泰等與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供

美國總統川普7日宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。國安人士表示，這14國屬於談判較無進展或談不下去的國家；台美關稅談判沒有卡關或觸礁，台美談判持續進行中。

川普公布對14國課徵的關稅稅率，介於25%至40%不等，日、韓關稅稅率均為25%，台灣則未名列其中。

國安人士表示，關稅談判規模龐大，例如日本的核心項目是汽車，韓國也有汽車，且占出口量很大，因此與美方在談判時的爭執可能會比較高。

國安人士表示，依據美方說法，這14個國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率；若依此狀況分析，「當然是沒有在裡面比較好」。

國安人士指出，台灣算是比較少數的國家中，可以逐步與美方推進談判，過程中較沒有像其他國家有一些火花；因此台灣與美國的關稅談判時間會比較長，台灣與歐盟都持續與美方談判中。

行政院副院長施俊吉日前在臉書發文表示，台灣因未與美國達成貿易協議，他猜測觸礁的兩個可能原因，一是台灣不願意撤銷對美豬美牛的非關稅壁壘；二是台灣不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

國安人士表示，台、美間也仍在持續談判，沒有所謂觸礁或卡關，且台灣已是少數能逐步推進談判的國家。

知情人士指出，相較日、韓的核心項目都包含汽車，台灣與美國逐步進行討論且確實有所推進的國家，當然談判時間會拉得更長。美方也多次表達與台灣的談判有正面發展，有心人士無須持續唱衰。

知情人士表示，賴清德總統每天掌握談判團隊的進度，以確保國家利益和經濟穩健發展為前提，為我國爭取最合理關稅。其他非關稅貿易障礙，政府也會持續討論、協商。

台美 國安人士 對等關稅 川普 美國 美方 美牛 美豬

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