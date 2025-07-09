爭取雲林全品項救助被綠委批「縱火喊救火」 丁學忠：別再說風涼話
丹娜絲颱風造成雲嘉南地區嚴重農損，相較台南、嘉義縣市列入全品項現金救助地區，雲林縣直至昨晚僅部分項目列入現金救助，國民黨副書記長王育敏、立委丁學忠今開記者會要求農業部擴大災損補助，民進黨立委沈伯洋、邱議瑩痛批丁學忠「縱火者卻喊救火」；丁學忠反批不要再說風涼話，應共同協助救災。
雲林縣府統計，截至今天中午全縣農損金額已達3億元，農業部昨晚公告僅硬質玉米、高粱、香蕉、文旦柚、番石榴、食用玉米、竹筍、塑膠布溫網室及水平棚架網室列入天然災害現金救助及低利貸款地區，王育敏、立委丁學忠今召開記者會，丁學忠表示，雲林僅9項農產品及設施列入，且農業部公告時間比台南市、嘉義縣還晚，要求農業部不分藍綠擴大災損補助。
沈伯洋、邱議瑩今出席在北港朝天宮出發的反共護台志工聯盟發起的「護國大遶境」活動，邱議瑩表示，今年1月總預算三讀表決時，農雲林某些立委提案刪除農業部預算，這些刪除的預算無法以第二預備金流用，她批丁學忠「刪除預算是他，現在討補助也是他」。
沈伯洋說，防範天災需要宣導，但宣傳費被砍了，發生災害後，需要視察、評估、補助等的經費也被砍，台灣常見地震、水災、風災，過往國會不會刪除相關預算，藍委砍預算還要求擴大補助，「分明是縱火者卻喊救火」。
丁學忠表示，天然災害救助經費財源來自於農業特別收入基金預算（包含天然災害救助基金），今年撥補371億元，比去年多了59.5億元，不僅沒縮水，還增加近2成，執政黨與其用話術和政治口水造謠，更應該共同救災協助，不要再說風涼話，只會讓受災民眾感到痛心。
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