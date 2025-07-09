民眾黨檢舉3家媒體造謠違法 NCC：依程序受理後回覆
民眾黨今天向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉鏡新聞、年代新聞台和三立新聞台等節目造謠和歧視等違法行為，同時希望政府盡快補齊NCC委員名單。NCC表示，正式受理檢舉函，會依照程序處理並回覆。
民眾黨副秘書長許甫等人今天上午前往國家通訊傳播委員會（NCC）召開記者會，並帶領黨公職喊出「賴政府擺爛，NCC癱瘓」、「政媒共生，是非不分」口號。
許甫指出，鏡新聞2023年被裁罰，2025年卻再次公然違法，今年6月30日開始製播政論節目至今，但NCC並未開罰，質疑政府對鏡新聞違法行為放任不管。
許甫表示，詢問了解後，鏡新聞6月19日向NCC申請營運計畫變更，不過還在審理中，「計畫還沒准，節目就開始跑了」，今天將具名提出檢舉函，希望NCC立刻正視鏡新聞違法、違規的行為。
民眾黨社發部主任張清俊指出，年代新聞台主播張雅琴在新聞時段造謠，並使用不雅言語進行人身攻擊，此外，三立新聞台節目主持人李正皓公然歧視民眾黨立委麥玉珍、侮辱新住民，但NCC對上述情況卻毫無作為。
民眾黨文宣部主任李頂立表示，去年7月至今，NCC委員名單懸缺未補，但現在政府遲遲未公布委員名單，質疑政府要等大罷免成功之後，才要換成「綠友友」的政黨打手。今年英國牛津大學的調查報導顯示，台灣媒體信任度為30%，愈來愈低，甚至低於國際平均40%。
NCC內容處副處長陳書銘隨後出面接受檢舉函，他表示，正式受理檢舉函，會依照程序處理完後再回覆。
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