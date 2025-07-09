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NCC委員懸缺1年 民眾黨批為大罷免而癱瘓運作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨曾擔任過媒體的黨公職9日於NCC門口抗議，批評NCC雙標並呼籲儘速提名新委員。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨曾擔任過媒體的黨公職9日於NCC門口抗議，批評NCC雙標並呼籲儘速提名新委員。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

NCC對媒體偏頗執法、關台中天，行政院卓榮泰後來乾脆不提名NCC委員，完全是為了大罷免！」民眾黨黨公職人員9日於NCC門口抗議，批評卓榮泰不再提名NCC新委員，是為了減少對綠媒造謠批評在野黨的監督、促進大罷免。民眾黨呼籲政府，儘速提名新的NCC委員，以維護獨立機關運作。

放任頻道違規？

「NCC什麼都不管的時候，政論節目就開始公然違法。」副秘書長許甫不滿指出，當初鏡新聞申設時的決議許可中包含一項「全時段不製播新聞性政論型談話節目。」然而，今年6月底，鏡新聞就播製政論節目「有話鏡來講」，並搶在大罷免投票前，用訕笑、戲謔方式，討論大罷免、攻訐抹黑特定政治人物。

許甫表示，經詢問NCC得到回覆是，鏡新聞確實有在6月19日申請營運計劃變更，目前正在審理中，請問營運計畫變更是否包含「製作政論節目」？此外，計畫都還沒有準，政論節目已經在跑了，當初NCC告訴我們委員沒有補足所以無法處理相關業務，現在又可以審理營運計畫變更了嗎？這就是雙標！

不管新聞內容製播

社發部主任張清俊指出，年代新聞台主播張雅琴長期在新聞時段喪失專業、變身側翼打手，還用「挫屎」、「趴代」這樣不雅的字眼辱罵政治人物；三立電視台為了媒體人李正皓開了政論節目，讓他當主持人來罵在野黨，指民眾黨立委麥玉珍「連能不能上國中都有問題」，但NCC對此都沒有出手管理，已經淪為空殼機關。

文宣部主任李頂立則批評，近期也有許多獨家內幕爆料民進黨刻意拖延提名進度，是為了等待7月大罷免結束、國會可能出現真空期後，再趁機提名聽話的政治打手，鞏固政權。「這就是賴清德政府的如意算盤嗎？」他批評政府赤裸裸干預媒體、操弄輿論，並呼籲應該儘速提名新的NCC委員。

政院：新法讓NCC停擺

對此，有行政院的知情人士受訪表示，如果按照舊法，目前通傳會（NCC）其實仍然能夠正常運作，但在野黨去年修了兩次NCC組織法，導致獨立機關無法依法執行職務，這才是NCC空轉的主要原因。

為了配合新法，行政院日前函請立法院，撤回先前送請立法院同意的「國家通訊傳播委員會委員提名名單」，立院在6月13日才通過院會同意撤回，目前NCC委員提名名單已經確定，行政院在完成人事相關行政作業後，就會送到立法院審議。

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NCC 卓榮泰 大罷免 行政院

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