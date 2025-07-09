藍批災後重建不公 吳思瑤：一手砍農業預算、一手假關心農民

中南部受丹娜絲影響，災情嚴重，國民黨團今開記者會要賴政府擴大災損補助。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，當初國民黨立委把農業部預算砍到成「一元俱樂部」，最後藍白立委更同意刪減挹注農特基金預算9千萬，「一手砍預算，一手又假裝關心農民」，演得像大善人一樣。

吳思瑤今在議場前受訪，表示藍白立委如果真的關心農民，就應該支持農業預算，不要每次發生災害，拚命要求政府擴大補貼照顧農民，卻在立法院裡當刪減農業預算的劊子手，像今開記者會的王育敏與丁學忠，就是投票支持刪減農業預算的元兇。

吳思瑤指出，審議114年度農業部預算時，國民黨立委張嘉郡提案要將農業部預算砍光，讓農業部成為「一元俱樂部」，農業大縣出身的立委，卻要砍光農業預算，最終提案受到社會撻伐、農民反彈，才趕緊撤案，就是砍預算未遂，事後藍白聯手，民眾黨立委黃國昌與張啓楷提案，將農業部每年挹注給農特基金的預算刪減9千萬。

吳思瑤說，農特基金有一部分就是用來災後農損補貼，大砍農業部農特基金9千萬元的提案人就是黃國昌與張啓楷，投下同意票的是藍白所有立委，不就是一手砍預算，一手又假裝關心農民？這就是國民黨與民眾黨說一套做一套的證明。

吳思瑤表示，張啓楷現在還在硬凹提案是刪減的9千萬元是今年還未審查的基金預算，但每年農業部都會編列公務預算撥補給農特基金，這是作為各項基金支用的源頭來源，若刪除源頭，後面支用當然會大受影響，張還在硬凹甩鍋，請民眾黨立委好好把預算書看清楚，「看不懂我們可以教你」，如果支持農民就收起口水。