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蔡秋明：司法院非總統的司法局 憲法法庭能維持獨立審判

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。記者林澔一／攝影
立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。記者林澔一／攝影

立法院全院委員會上午審查司法院長被提名人蔡秋明。國民黨立委賴士葆舉司法官學院院長人事案、國是會議改革落空、檢察一體爭議為例，質疑司法院已內閣化，淪為總統府的司法局，蔡秋明說，司法院不是總統的司法局，憲法法庭還是能維持獨立審判空間，這是他的認知。

賴士葆批評，蔡英文執政以來，所有釋憲案都是民進黨要的，不要的就不過，擁有過半民意、經立法院通過的法，賴清德總統不要就封殺，如同行政院、立法院打擂台賽，當裁判的司法院卻幫行政院「二打一」，作出的解釋都跟行政院一樣，這難道不是司法局，何其悲哀。

蔡秋明說，司法權確實不是民選，確實沒有民意基礎，但有好處，也就是沒有黨派利益，司法本來就有「抗多數」特性，「如果大法官用選的那就更嚴重，好在不是用選的」，因為民選要對選民負責，就有政治立場，但大法官不能這樣。

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