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颱風毀屏東光電板經濟部扯實驗抗風 陳菁徽：又蠢又壞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供
國民黨立委陳菁徽。圖／陳菁徽辦公室提供

經過丹娜絲颱風的肆虐，屏東海岸的太陽能光電板遭狂風摧毀。經濟部澄清，這是一起實驗，測試是否能抗風浪。對此，國民黨立委陳菁徽今日表示，為了測試風浪，結果一秒製造出綿延兩公里的海上垃圾，經濟部又蠢又壞，奉勸經濟部與民進黨回頭是岸，對綠能政策進行大檢討、大懺悔。

旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風吹散至南部沿海，大型黑色浮台結構體出現在屏東、高雄海岸。國民黨立院黨團昨日舉行記者會，指錯誤能源政策讓台灣背負如此代價，政府花錢補助廠商，也號稱高強度，結果一個中颱就原形畢露，大家眼睜睜看著納稅人的錢一秒變垃圾。

經濟部解釋，這是新型態的光電實驗計畫，光電板在颱風來前已移除。計畫實驗目的，正是要測試光電浮台系統在海上的耐受性，蒐集數據加以研究，精進光電設施的耐風強度。尤其，這次丹娜絲風速一度飆至每秒40公尺（相當於13級陣風），被吹散的浮台，業者也會在兩天內清運完畢，確保周遭海域航行安全與環境無虞。

陳菁徽說，一場中級颱風過後，讓屏東的海岸線，被殘破不堪的太陽能浮台的碎屑摧毀。經濟部昨晚發布一篇澄清文，說這是既定的風浪實驗，是要測試是否能夠抗風浪，且已獲得精準數據。結果這篇澄清或者護航文，被民眾批評到體無完膚，簡直比這些浮台的殘骸還要殘破不堪，完全經不起檢驗。

陳菁徽表示，針對經濟部的護航文，有兩個猜測。第一是經濟部蠢，如果是要做實驗，現在就可以告訴大家，海上大種電實驗已經大失敗，現在網友都在敲碗，經濟部何時要公布蒐集到的精準數據？而經濟部補助一億元的計畫，是否應該被究責？再者，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，屏東縣政府不是應該要支援這個大計畫，經濟部跟屏東縣政府要不要先套一下口徑，統一說法呢？

陳菁徽表示，第二個想法，經濟部就是壞。一直強調上面沒有光電板，可是自己發布的圖卡，放大一看就有殘破不堪的光電板在上面。另外又說這是提早放在海上，就是為了測試風浪，結果一秒製造出綿延兩公里的海上垃圾，這跟當初號稱可以抵抗強浪7-14米，並且堪稱全球第二的承諾也差距太大。

陳菁徽總結，她覺得不用二選一，而是經濟部又蠢又壞。民眾只發現，用來乘載光電板的浮台，也會製造出大型的海上垃圾，所以在此奉勸經濟部與民進黨回頭是岸，對綠能政策進行大檢討、大懺悔。

旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風吹散至南部沿海，高市議員邱于軒今日在林園汕尾海邊直擊大型結構體倒立在海邊。圖／市議員邱于軒提供
旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風吹散至南部沿海，高市議員邱于軒今日在林園汕尾海邊直擊大型結構體倒立在海邊。圖／市議員邱于軒提供
旭東環保於屏東縣佳冬鄉外海的離岸太陽能浮台受丹娜絲颱風影響，大量浮台被吹散漂流到屏東、高雄海岸。圖／聯合報資料照片
旭東環保於屏東縣佳冬鄉外海的離岸太陽能浮台受丹娜絲颱風影響，大量浮台被吹散漂流到屏東、高雄海岸。圖／聯合報資料照片

丹娜絲颱風 屏東縣政府

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