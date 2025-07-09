政大民調／藍白偏好度加總不到3成 蔣萬安這樣回應

政治大學選舉研究中心發布新民調，民眾政黨偏好趨勢，民進黨以31.6%支持度居第一，國民黨支持度為18.9%、民眾黨10.6%。北市長蔣萬安今被問此份民調，蔣說，他再次強調，民眾希望是政府好好辦正事，不要只搞政治。

蔣萬安今天上午出席艋舺公園改造開工典禮，媒體問蔣萬安，對政大最新政黨偏好度民調的看法，藍白政黨加總不到3成，蔣萬安說，近期美方將陸續公布其他國家課予的新關稅，民眾想要了解到，到底政府做了什麼樣的努力，目前談判的進度如何以及接下來可能新關稅造成的衝擊跟影響。

蔣說，除了出口導向的產業，接連可能影響到的勞工薪資、物價以及目前看到的匯率，其實民眾關心及擔心的是這個部分，還是希望政府好好的來處理民生經濟的問題。