檢察官出任司法院長遭質疑 蔡秋明：國際社會不乏其例

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，其中司法院長被提名人蔡秋明的檢察官背景遭受質疑。蔡秋明今天表示，自己的確思考過這個問題，檢察官與法官受到的基礎訓練完全相同，因此檢察官擔任大法官或司法院長，其實在國際社會也不乏其例。

立法院全院委員會今天審查蔡秋明人事案，蔡秋明在進行口頭報告時表示，中華民國可以也必須是一個法治國，最近有媒體發出一封公開信，建議他以法治守護民權，「我很認同」。台灣今天的民主自由，得益於法治者甚多，大家既要以法治守護人權，也要藉法治鞏固民主、用法治保護家園，憑法治安身立命。

針對檢察官背景成為法界爭論焦點，蔡秋明透露，他也曾經作了一些思考，我國檢察官與法官所受的基礎訓練內容完全相同，雖然因為司法官學院結訓前那一瞬間的決定，自此在司法體系中扮演與法官不同的角色，但是自己擔任司法官工作以來，「司法獨立、公平審判、中立執法，這些應該堅守的態度與價值，從來不曾改變。」

蔡秋明指出，檢察官擔任大法官或司法院長，其實在國際社會不乏其例，例如國際刑事法院（International Criminal Court）院長赤根智子（あかねともこAkane Tomoko）就是一位日本檢察官，美國最高法院大法官艾蕾娜·凱根（Elena Kagan）被任命前也是一位司法部檢察官，而台灣也有檢察官出身的大法官，持續在為我國憲政法制付出努力。

蔡秋明細數，他曾經在地方、高等、最高檢察署擔任過檢察官，分別對應過各級法院的法官，過去也調任至法務部及行政院辦事，並且在法務部擔任國際及兩岸法律司長達4年之久，因此具有相當的行政主管歷練，理應更能夠全面理解審、檢、辯在不同角色的定位與界限，同時也更能促進不同法律人之間的理解與對話。

談及未來司法願景與改革方向，蔡秋明表示，目前台灣的司法困境在於工作負荷沈重、人民信賴不足，解決過勞問題將是未來任職的重要目標，努力方向包括增加法官助理和書記官員額，同時期盼司法預算與人力補充提高到合理水準。由於民眾接觸司法資訊的管道漸趨多元，未來也能考慮逐步精簡訴訟程序。

至於在提升人民司法信賴的部分，蔡秋明則認為，最好的方法是盡量讓民眾接近司法，甚至直接參與審判工作，包括推動一定刑度以下的國民參審案件、裁判書類的製作必須極簡化，而針對民眾不滿意量刑不當、重罪輕判，未來也將盡快建立一套務實可行、可以預測而有法律依據的量刑基準，消除外界對量刑不公的觀感。

「我們不是沒有看見社會上對司法的不信任，也不是不理解對憲法審判可能受到干預的焦慮」，蔡秋明強調，司法院一定能站穩腳步、公開透明、獨立審判及獲得肯定，自己願意傾盡全力守護人民權利、穩健民主發展；引領司法改革、解決司法過勞；堅持獨立審判、促進機關和諧。