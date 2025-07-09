影／NCC人事懸缺多時 民眾黨遞出「檢舉函」批行政怠惰

民眾黨副秘書長許甫、社發部主任張清俊、文宣部主任李頂立、發言人張彤及青年代表，上午赴NCC抗議，針對NCC人事委員懸缺多時，行政院長卓榮泰卻一直欺騙社會大眾「下周會提」，但到現在不見人影，痛批這是行政怠惰、故意癱瘓NCC，放任綠媒助長大罷免，製作違反客觀中立的節目，NCC擺爛無作為就是賴政府縱容的結果。抗議結束前並遞交檢舉函，要求NCC拿出具體行動。

民眾黨幹部包括黨副秘書長許甫、發言人張彤、李頂立以及社發部主任張清俊，過去都是新聞媒體人出身。許甫指出，鏡電視當初的上架條件載明不製播政論節目、報導力求公平及適當求證等，但2023年總統大選期間，鏡電視就做了《大選鏡來講》政論節目，遭到檢舉。當時NCC雖確認違法製播，卻是高高舉起，輕輕放下，只給鏡電視警告一支，連罰錢都沒有。