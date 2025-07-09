聽新聞
0:00 / 0:00
影／NCC人事懸缺多時 民眾黨遞出「檢舉函」批行政怠惰
民眾黨副秘書長許甫、社發部主任張清俊、文宣部主任李頂立、發言人張彤及青年代表，上午赴NCC抗議，針對NCC人事委員懸缺多時，行政院長卓榮泰卻一直欺騙社會大眾「下周會提」，但到現在不見人影，痛批這是行政怠惰、故意癱瘓NCC，放任綠媒助長大罷免，製作違反客觀中立的節目，NCC擺爛無作為就是賴政府縱容的結果。抗議結束前並遞交檢舉函，要求NCC拿出具體行動。
民眾黨幹部包括黨副秘書長許甫、發言人張彤、李頂立以及社發部主任張清俊，過去都是新聞媒體人出身。許甫指出，鏡電視當初的上架條件載明不製播政論節目、報導力求公平及適當求證等，但2023年總統大選期間，鏡電視就做了《大選鏡來講》政論節目，遭到檢舉。當時NCC雖確認違法製播，卻是高高舉起，輕輕放下，只給鏡電視警告一支，連罰錢都沒有。
許甫表示，現在鏡電視又在黃金時段製播《有話鏡來講》政論節目，理由竟是因為有大罷免需要；將原時段優質的調查節目丟到深夜時段。民眾黨立委林國成去函詢問NCC，NCC證實鏡電視有提出申請營運計畫變更，但目前還在審理中，等於「計畫還沒准，政論節目就在跑」。許甫今天遞出「檢舉函」向NCC檢舉，要NCC別再裝睡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言