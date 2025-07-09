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影／丹娜絲重創南台灣 國民黨團籲擴大災損補助

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導

國民黨立院黨團副書記長王育敏與立委丁學忠上午舉行記者會，指出丹娜絲颱風重創南台灣。王育敏表示行政院長與總統已經前往災區視察，但政府不應僅止於「去看」，更要具體落實各項災後補助。這次災害造成大量農損，許多溫室與魚塭設施被破壞、摧毀。王育敏呼籲農業部務必要提供實質補助，行政院也應加碼，及時協助農民重建。

目前農業部公告的救助申請截止日期為7月21日，王育敏認為這個期限過於緊迫，建議應延長申請期限，啟動彈性處理機制，讓受災農民有足夠時間完成申請，真正獲得保障。第二部分是一般住戶的損失，這次風災導致許多民宅屋頂被吹翻、家中設備損壞，停在戶外的車輛也遭重創，過去政府比較多都針對淹水提供補助標準，希望政府也應該要對城市的風災給予專案補助。

國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）與立委丁學忠上午舉行記者會，指出丹娜絲颱風重創南台灣，籲擴大災損補助刻不容緩。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）與立委丁學忠上午舉行記者會，指出丹娜絲颱風重創南台灣，籲擴大災損補助刻不容緩。記者林澔一／攝影

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