快訊

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

最大星巴克、博客來書店長相曝光 DREAM PLAZA內部空間進駐品牌搶先看

史上最甜日幣？達人曝30年前匯率「除以6」 憂：可能不是好事

聽新聞
0:00 / 0:00

控災損補助獨排除雲林 國民黨團：災後重建不該分藍綠

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）與立委丁學忠上午舉行記者會，指出丹娜絲颱風重創南台灣，籲擴大災損補助刻不容緩。記者林澔一／攝影
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）與立委丁學忠上午舉行記者會，指出丹娜絲颱風重創南台灣，籲擴大災損補助刻不容緩。記者林澔一／攝影

丹娜絲颱風重創雲嘉南，其中雲林縣成農損第三大縣市。國民黨立法院黨團批評，雲林竟無全品項、免現勘的現金救助，但災後重建不該分藍綠，行政院也都有二備金可動用；另外，補助也不該限農產品，不少溫室、魚塭等設備遭摧毀，應協助農民度過難過。

國民黨團副書記長王育敏說明，這次風災已造成超過10億元損失，其中最嚴重的是嘉義縣，農損高達5億元，台南也超過2億8000萬，第三名則是雲林縣，農損達到2億6000萬，是這次風災中受損最嚴重的3個縣市。

王育敏指出，嘉義有很多溫室栽種，而溫室被破壞程度高達九成，很多漁塭也是同樣被破壞，但過去農業部僅針對農產品本身補助，卻忽略設施，相關補助標準已多年沒調整，呼籲要因應最新情況。

王育敏提到，像台電在嘉義新塭設的光電設施也被摧毀，這些光電板甚至變成「血滴子」，跑到住戶住家造成損害，農民損失真的非常慘重；很多漁塭老闆擔心電再不來，魚真的會死光光，整體損失就更重大。

王育敏呼籲，行政院有第二預備金可用，且申請期也不該僅至7月21日，應要有寬限期，讓農民權益真正獲得保障；另外，過去補助僅針對淹水，針對住家等財產受損，也應要有專案補助，協助民眾度過難關。

國民黨立委丁學忠則說，政府這次補助只針對台南、嘉義，雲林卻被排除在外，真的非常不公平、不合理，因為這次颱風非常大，雲林農損高達2億6325萬元，規模跟台南、嘉義都差不多，甚至連地方建設都遭損害。

「災後重建不分藍綠。」丁學忠指出，農業部已公告台南、嘉義等縣市全品項、免現勘的現金救助，雲林也應比照辦理，畢竟同樣的颱風、同樣到天氣參數，這不該有分別，尤其災後復建工程流程也要加快，讓農民能復耕，現在大家都擔心這兩天延遲性災害。

另外，有民進黨人士批評，都因藍白刪預算，現在別流「鱷魚的眼淚」。王育敏批評，如此言論根本是在農民傷口上灑鹽，黨團所言都是事實，且行政院有二備金；反觀政府補助屏東離岸光電設施已浮在水中、嘉義光電也遭摧毀，此時應拿出誠意全力救災，別再噴口水。

丹娜絲颱風 嘉義 災損 王育敏 第二預備金 農業部 農民 雲林

延伸閱讀

賴坤成挺罷期約遊花東涉賄選沒事 王育敏：司法雙標

影／扭曲立委照片、聲音 王育敏批罷團：道地的違法

AI亂入罷免戰藍委聲音遭變造 王育敏：適可而止

罷免進入第三階 雲林丁學忠：這是一場沒有對手的選舉會全力應戰

相關新聞

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

立法院副院長江啟臣近來面對罷團的步步進逼，但仍以平常心服務地方跑行程，並主持院會議程，但今天清晨在個人臉書哀痛指出，「家父因為年事已高，昨晚安詳離世隨佛祖前往修行之路。雖然萬分不捨，但我們相信他已離苦得樂，往生善處，開啟另一段清淨自在的旅程。」

關稅談判的「好消息」 吳思瑤：台灣爭取到雙方繼續談判

台灣時間8日凌晨，美國公布14國對等關稅信件，台灣未在名單上，令企業擔憂。對於關稅談判若不樂觀，最後是否影響大罷免，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪指出，台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願正向的持續談判下去，「這是好消息」。

運動部9月掛牌 人事卡位戰開打…大熱門被爆公務出國攜妻

鏡週刊昨爆料，指教育部政務次長張廖萬堅公務行程出國，卻攜太太同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次，引發爭議。...

死亡連署案遭約談 謝國樑回應了：偵查不公開內容不便多做說明

基隆檢調偵辦藍營罷免民進黨市議員張之豪、鄭文婷「死亡連署」涉嫌偽造文書案，基隆地檢署7日以證人身分傳喚謝國樑說明，訊問2...

大罷免後還有刑法100條「大清算」？ 吳思瑤：諸多藍委有司法案件在身

大罷免漸白熱化，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說，大罷免後還有刑法100條會伺候這些藍委。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上...

籌碼出盡又沒翻臉本錢 賴政府關稅談判恐任美宰割

美國對等關稅寬限期屆滿，白宮發函通知14國關稅稅率，其中日、韓被課以25%關稅，學者與業界多認為持續談判中的台灣最終獲美國「善待」的機會不高。台積電赴美擴大投資、我又加大對美軍事與天然氣採購，籌碼幾已出盡、我又缺乏與美國翻臉的本錢，談判結果確實令人憂心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。