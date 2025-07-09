控災損補助獨排除雲林 國民黨團：災後重建不該分藍綠

丹娜絲颱風重創雲嘉南，其中雲林縣成農損第三大縣市。國民黨立法院黨團批評，雲林竟無全品項、免現勘的現金救助，但災後重建不該分藍綠，行政院也都有二備金可動用；另外，補助也不該限農產品，不少溫室、魚塭等設備遭摧毀，應協助農民度過難過。

國民黨團副書記長王育敏說明，這次風災已造成超過10億元損失，其中最嚴重的是嘉義縣，農損高達5億元，台南也超過2億8000萬，第三名則是雲林縣，農損達到2億6000萬，是這次風災中受損最嚴重的3個縣市。

王育敏指出，嘉義有很多溫室栽種，而溫室被破壞程度高達九成，很多漁塭也是同樣被破壞，但過去農業部僅針對農產品本身補助，卻忽略設施，相關補助標準已多年沒調整，呼籲要因應最新情況。

王育敏提到，像台電在嘉義新塭設的光電設施也被摧毀，這些光電板甚至變成「血滴子」，跑到住戶住家造成損害，農民損失真的非常慘重；很多漁塭老闆擔心電再不來，魚真的會死光光，整體損失就更重大。

王育敏呼籲，行政院有第二預備金可用，且申請期也不該僅至7月21日，應要有寬限期，讓農民權益真正獲得保障；另外，過去補助僅針對淹水，針對住家等財產受損，也應要有專案補助，協助民眾度過難關。

國民黨立委丁學忠則說，政府這次補助只針對台南、嘉義，雲林卻被排除在外，真的非常不公平、不合理，因為這次颱風非常大，雲林農損高達2億6325萬元，規模跟台南、嘉義都差不多，甚至連地方建設都遭損害。

「災後重建不分藍綠。」丁學忠指出，農業部已公告台南、嘉義等縣市全品項、免現勘的現金救助，雲林也應比照辦理，畢竟同樣的颱風、同樣到天氣參數，這不該有分別，尤其災後復建工程流程也要加快，讓農民能復耕，現在大家都擔心這兩天延遲性災害。

另外，有民進黨人士批評，都因藍白刪預算，現在別流「鱷魚的眼淚」。王育敏批評，如此言論根本是在農民傷口上灑鹽，黨團所言都是事實，且行政院有二備金；反觀政府補助屏東離岸光電設施已浮在水中、嘉義光電也遭摧毀，此時應拿出誠意全力救災，別再噴口水。